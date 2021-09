Star U30 Europameisterschaft

Die U30 Euro­pa­meis­ter­schaft, der Meis­ter­schaft all jener euro­päi­scher Steu­er­frau­en und Steu­er­män­ner, die zum Zeit­punkt des ers­ten Starts das 30. Lebens­jahr noch nicht begon­nen haben, fin­det von 29. Sep­tem­ber bis 3. Okto­ber 2021 im Uni­on-Yacht-Club Atter­see statt.

Wir rech­nen mit der Teil­nah­me von etwa 20 Junio­rin­nen und Junio­ren am Steu­er eines Star-Boots. Das jewei­li­ge Crew­mit­glied ist an kei­ne Alters­gren­ze gebun­den. So stel­len eini­ge nam­haf­te Star­boot Besit­zer (im Fach­jar­gon, auch Eig­ner genannt) ihre Boo­te den Jun­gen zur Ver­fü­gung und segeln an der Vor­schot mit. So kön­nen bei­de von­ein­an­der ler­nen: die Steu­er­leu­te von der Star­boo­ter­fah­rung ihrer Vor­scho­ter die Eig­ner von der spe­zi­el­len Tak­tik eini­ger Jol­len­spe­zia­lis­ten, Kader­seg­ler und Olym­pia­teil­neh­mer die abge­se­hen von eini­gen Trai­nings das ers­te mal am Star­boot sitzen.

Aus öster­rei­chi­scher Sicht gel­ten die Mit­glie­der des Jugend­pro­gramms „Future Stars“ das von Micha­el Mül­ler gelei­tet wird zum erwei­ter­ten Favo­ri­ten­kreis. Spe­zi­ell Ste­fan Schar­nagl, der vor zwei Jah­ren das Öster­rei­chi­sche Team beim Red Bull-Youth-Ame­ri­cas Cup lei­te­te sowie der Öster­rei­chi­sche Olym­pia­teil­neh­mer Ben­ja­min Bild­stein haben Hoff­nun­gen auf den Titel.

Auf den ers­ten Blick ste­chen bei einem Star­boot der schein­bar ein­fach gezeich­ne­te Knick-Spant-Rumpf und die enor­me Segel­flä­che ins Auge. Genau die­se Zuta­ten machen die extre­me Wen­dig­keit die­ser Klas­se aus. Der Star stellt extrem hohe Anfor­de­run­gen an die Seg­ler – sowohl im Hand­ling als auch tak­tisch. Das dürf­te auch der Grund sein, wes­halb die­se Boots­klas­se immer wie­der Top­seg­ler aus aller Welt in ihren Bann zieht! So war der Star auch von 1932 bis 2012 mit einer kur­zen Unter­bre­chung 1976 olympisch.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zur U30- Star Euro­pa­meis­ter­schaft fin­den Sie in der bei­lie­gen­den Aus­schrei­bung. Infor­ma­tio­nen zu unse­rem Club ste­hen eben­falls auf unse­rer Home­page zur Ver­fü­gung. Soll­ten Sie wei­te­re Fra­gen haben, oder bei der Regat­ta vor Ort auf einem Pres­se­boot live dabei sein wol­len, ste­hen wir Ihnen ger­ne zur Verfügung!

Foto Gert Schmid­leit­ner, Sport Consult