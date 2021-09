Wanderin stürzte auf der Katrin 50 Meter ab

Am Sams­tag ist eine Frau bei einer Wan­de­rung auf der Kat­rin in Bad Ischl aus­ge­rutscht und 50 Meter abgestürzt.

Zwei Freun­din­nen aus Ober­ös­ter­reich star­te­ten eine Wan­de­rung vom Tal aus auf den Gip­fel der Kat­rin. Von dort wan­der­ten sie wei­ter zum Gip­fel des Hain­zen. Am Rück­weg zur Berg­sta­ti­on der Kat­rin­seil­bahn stürz­te eine der bei­den Wan­de­rin­nen über 20 Höhen- und 50 Län­gen­me­ter vom Weg in unweg­sa­mes Gelän­de ab, wo sie ver­letzt lie­gen blieb. Ihre Beglei­te­rin ver­stän­di­ge unver­züg­lich die Rettungskräfte.

Die Berg­ret­ter der Orts­stel­le Bad Ischl eil­ten zu der Ver­un­fall­ten und ver­sorg­ten die­se am Unfall­ort. Auf­grund einer Kopf­ver­let­zung und meh­re­ren offe­nen Wun­den am gesam­ten Kör­per wur­de die Frau in wei­te­rer Fol­ge am Tau des Not­arzt­hub­schrau­bers Mar­tin 3 von der Unfall­stel­le aus­ge­flo­gen und nach einer Zwi­schen­lan­dung wei­ter in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum nach Bad Ischl ver­bracht. Ihre Beglei­te­rin konn­te mit der Gon­del in das Tal abfahren.

Quel­le: BRD / LPD OÖ