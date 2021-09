Wirtschaftsempfang der WKO erstmals im Freien

Rück­bli­cke und Aus­bli­cke: WKO lud Unter­neh­mer zum Netz­wer­ken ein

Es war ein beson­ders war­mer Spät­som­mer­abend – und die Wirt­schafts­kam­mer Vöck­la­bruck nütz­te die Chan­ce, Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer des Bezirks sowie ihre Part­ner zu einem Emp­fang im Frei­en ein­zu­la­den. Mehr als 120 waren gekom­men, um nach schwie­ri­gen Mona­ten wie­der mit ihren Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen zu plau­dern, neue Netz­wer­ke zu knüp­fen und so manch Neu­es von der WKO zu erfahren.

WKOÖ-Vize­prä­si­den­tin Ange­li­ka Sery-Froschau­er gab einen Über­blick über die aktu­el­le wirt­schaft­li­che Lage und strich her­vor, wie wich­tig es sei, dass sich die Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer per­sön­lich unter­hal­ten kön­nen und sich aus­tau­schen kön­nen, wie es ihnen in der Coro­na-Zeit gegan­gen ist und wie sie die schwie­ri­gen Mona­te bis­her geschafft haben. „The­ma Num­mer Eins in der Wirt­schaft ist nach wie vor der Arbeits­kräf­te­man­gel. Die­se Pro­ble­me gehen uns in Mark und Bein und wir tun alles, um unse­re Betrie­be dabei zu unter­stüt­zen, die nöti­gen Mit­ar­bei­ter zu bekom­men“, sag­te die Vize­prä­si­den­tin. Die Betrie­be im Bezirk punk­ten mit Inno­va­ti­on, Digi­ta­li­sie­rung und Nach­hal­tig­keit – und die­sen Wett­be­werbs­vor­teil wer­de die Wirt­schafts­kam­mer noch wei­ter gemein­sam mit den Unter­neh­mern ausbauen.

„Wir haben im Bezirk Vöck­la­bruck mit dem AMS einen ech­ten Part­ner, der gemein­sam mit uns tag­täg­lich den Fir­men Unter­stüt­zung gibt, wenn sie Per­so­nal suchen“, erklärt Josef Ren­ner, Lei­ter der WKO Vöck­la­bruck. Das zei­ge auch die hohe Zufrie­den­heit der Betrie­be mit der Arbeit des AMS und der WKO im Bezirk. Für den Obmann der Wirt­schafts­kam­mer, Ste­phan Preis­hu­ber, ist die Kri­se aber noch lan­ge nicht vor­bei. Wich­tig sei es nun, dass der Tou­ris­mus mög­lich blei­be, dass die Gas­tro­no­mie, wenn auch mit Auf­la­gen, ihre Gäs­te emp­fan­gen dür­fe und dass der Roh­stoff­man­gel bewäl­tigt wer­den kön­ne. „Wir hel­fen im Bezirk, im Land und in der Bun­des­kam­mer den Betrie­ben, dass sie gewapp­net sind für alle Hür­den, die mög­li­cher­wei­se noch kom­men kön­nen“, meint Preis­hu­ber. Die Mit­glie­der des Bezirks­stel­len­aus­schus­ses der Wirt­schafts­kam­mer nütz­ten die Gele­gen­heit, um sich bei den Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer als „ihre Ver­tre­ter im Bezirk, wenn es um die Wirt­schaft geht“ vorzustellen.

Dass der Bezirk Vöck­la­bruck in jeder Hin­sicht viel Gutes zu bie­ten hat, war beim anschlie­ßen­den Schman­kerlbuf­fet aus der Regi­on zu spü­ren: Neben Geträn­ken der Braue­rei Zipf und dem Gesträn­ke­pro­fi Star­zin­ger kam sogar der Wein aus Regau und wur­de von Bür­ger­meis­ter Peter Har­rin­ger per­sön­lich aus­ge­schenkt. Dorf­er­metz­ger Wal­ter Holl ser­vier­te Span­fer­kel-Weckerl, die Bäue­rin­nen als Netz­werk­part­ner der WKO sorg­te für Auf­stri­che und Vege­ta­ri­sches sowie die Genuss­bä­cke­rei Neu­dor­fer für die süßen Nach­spei­sen. Eines sei an die­sem Abend jeden­falls spür­bar gewe­sen, betont Obmann Ste­phan Preis­hu­ber: „Es herrscht wie­der Auf­bruch­stim­mung in der Wirtschaft!“

Foto: Hel­mut Klein