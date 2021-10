Alkolenker prallte gegen Gartenzaun — schwer verletzt

Ein Alko­len­ker krach­te in der Nacht auf Sams­tag in Len­zing in einen Gar­ten­zaun. Der Mann hat­te 1,82 Promille.

Schwer ver­letzt wur­de ein 38-jäh­ri­ger Pkw-Len­ker aus dem Bezirk Vöck­la­bruck bei einem Ver­kehrs­un­fall am 16. Okto­ber 2021 gegen 4:15 Uhr im Orts­ge­biet von Pichl­wang. Er war auf der B 152 Rich­tung Len­zing unter­wegs gewe­sen, als er plötz­lich die Kon­trol­le über sei­nen Wagen ver­lor. Danach prall­te er erst gegen ein Stra­ßen­schild und dann gegen einen gemau­er­ten Gar­ten­zaun. Nach der Ein­lie­fe­rung ins Lkh Vöck­la­bruck ergab dort ein Alko­test den Wert von 1,82 Pro­mil­le. Er wird angezeigt.