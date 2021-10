Alkolenker schlief bei Kontrolle ein

Am Sams­tag den 30. Okto­ber wur­den in Vöck­la­bruck, im Bereich der Loka­li­tä­ten, von der Poli­zei Alko­hol­kon­trol­len durch­ge­führt. Ein PKW, der auf einem Park­platz stand und stän­dig das Abblend­licht ein- und aus­schal­te­te, fiel den Polizisten/innen beson­ders auf.

Die Poli­zei führ­te am 30. Okto­ber 2021 im Bereich der Loka­li­tä­ten in Vöck­la­bruck Alko­hol­kon­trol­len durch. Dabei bemerk­ten sie einen Pkw, der am Park­platz stand, wobei das Abblend­licht mehr­fach ein- und aus­ge­schal­tet wur­de. Als sie für eine Kon­trol­le wen­de­ten, fuhr der Len­ker los.

Alko­len­ker lie­fert sich Ver­fol­gungs­jagd mit Polizei

Die Zivil­be­am­ten folg­ten ihm. Dabei stell­ten sie fest, dass der Len­ker die gesam­te Stra­ße benö­tig­te und er bei­na­he in den Stra­ßen­gra­ben fuhr. Mit Blau­licht und Licht­hu­pe wur­de der Len­ker zum Anhal­ten bewegt. Dies igno­rier­te er und kol­li­dier­te zunächst bei einer Kreu­zung mit einem Stra­ßen­leit­pflock und einem gro­ßen Stein. Dadurch geriet der Pkw in die Höhe und kam auf den Rädern auf der Stra­ße wie­der auf. Trotz des Unfal­les und dem Ein­satz von Blau­licht und Fol­ge­ton­horn setz­te er sei­ne Fahrt fort, wes­halb er letzt­end­lich von den Poli­zis­ten über­holt und zu einem Park­platz gedrängt wurde.

Len­ker schlief wäh­rend Kon­trol­le mehr­mals ein

Der sicht­lich alko­ho­li­sier­te Len­ker, der wäh­rend der Kon­trol­le mehr­mals ein­schlief, ver­wei­ger­te den Alko­mat­test. Den Füh­rer­schein konn­te er nicht abge­ben, da ihm die Lenk­be­rech­ti­gung bereits behörd­lich ent­zo­gen wur­de. Zusätz­lich waren die Vor­der­rei­fen unter der not­wen­di­gen Min­dest­pro­fil­tie­fe. Der Alko­len­ker wird mehr­fach angezeigt.

Quel­le: LPD Oberösterreich