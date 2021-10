ASVÖ Nordic Team Salzkammergut bei Schüler- Austriacup „vorn dabei“

Chris­to­pher Kain im Sprin­gen Drit­ter. Simon Gais­ber­ger, Simon Steinacher und Luca Gries­ho­fer im Team auf Rang 3

Bischofs­ho­fen: Bei bes­ten Bedin­gun­gen konn­te am letz­ten Wochen­en­de der Schü­ler- Aus­tria­cup im Sprung­lauf und in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on stattfinden.

Beim Team- Wett­kampf am Sams­tag errang Team Ober­ös­ter­reich 1 mit den NTS- Ath­le­ten Simon Gais­ber­ger, Simon Steinacher und Luca Gries­ho­fer den 3. Platz in der Schü­ler­klas­se 1. Bei den Schü­lern 2 sah es nach dem ers­ten Durch­gang für Chris­to­pher Kain und Rapha­el Lip­pert eben­falls nach einem Sto­ckerl­platz aus, aber lei­der ging der 2. Durch­gang etwas dane­ben, sodass sie sich mit Rang 5 zufrie­den geben mussten.

Im Ein­zel­be­werb am Sonn­tag waren die Sport­ler des NTS wie­der voll da. In der Schü­ler­klas­se 1 beleg­te Luca Gries­ho­fer den 6. Platz im Sprin­gen. In der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on wur­de er Zwölf­ter. Simon Steinacher leg­te einen sehr guten Bewerb hin mit Rang 9 im Sprin­gen und Rang 6 in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on. Auch Simon Gais­ber­ger – 17. im Sprin­gen und 14. in NK- und Gabri­el Füh­rer – 20. im Sprin­gen und 17. in der NK- zeig­ten gute Leistungen.

In der Schü­ler­klas­se 2 über­zeug­te Chris­to­pher Kain mit super Sprün­gen auf 66m und 66,5m, die ihm Platz 3 bescher­ten. In der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on wur­de er Neun­ter. Rapha­el Lip­pert beleg­te Rang 11 im Sprin­gen und Rang 23 in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on. Nico Kol­ler hat­te einen nicht so guten Tag. Er ran­gier­te auf den Rän­gen 32 im Sprin­gen und 26 in der Nor­di­schen Kombination.

In der Jugend­klas­se war Jakob Peer als ein­zi­ger Ver­tre­ter des NTS am Start. Mit Rang 13 blieb er aller­dings hin­ter sei­nen Möglichkeiten.

Foto: Dani­el Keil