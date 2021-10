Aufwendige LKW-Bergung mit Kran in Ohlsdorf

Am Mon­tag, 18. Okto­ber 2021, wur­de die Feu­er­wehr Ohls­dorf um 22:50 Uhr zu einer Fahr­zeug­bergung alar­miert. In der Ort­schaft Unter­thal­ham rutsch­te ein LKW-Len­ker mit sei­nem 40 Ton­nen LKW bei einem Wen­de­ma­nö­ver seit­lich in einen Gra­ben. Der Auf­le­ger des LKW kam in gefähr­li­cher Schräg­la­ge zum Stillstand.

Nach der Lage­er­kun­dung wur­de der LKW gesi­chert und der Kran der FF Vöck­la­bruck alar­miert. Nach wei­te­ren Siche­rungs­ar­bei­ten wur­de ein Teil der Ladung (Big-Pack) abge­la­den. Erst dann konn­te der Kran den Auf­le­ger wie­der auf die Stra­ße heben. Als Unter­stüt­zung wur­de ein Lader einer nahen Fir­ma sowie ein wei­te­rer Lader eines nahen Bau­ern­ho­fes herangezogen.

Der Ein­satz dau­er­te für die 40 ein­ge­setz­ten Mann trotz­dem knapp 5 Stun­den, da die Ladung nur erschwert abge­la­den wer­den konn­te. Hier zeig­te sich das behut­sa­me Arbei­ten aus und der Sach­scha­den am LKW ist gering einzuschätzen.

Quel­le: FF Ohls­dorf / www.ff-ohlsdorf.at