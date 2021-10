Betrunkener E‑Scooter-Fahrer hatte bei Sturz 1.76 Promille

Ein 51-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck war 15. Okto­ber 2021 gegen 17:15 Uhr mit einem E‑Scooter auf einem Park­platz einer Tank­stel­le in Vöck­la­markt unter­wegs. Er fuhr dort Rich­tung Fran­ken­bur­ger Lan­des­stra­ße und geriet kurz vor der Haupt­stra­ße mit dem Vor­der­rad in ein Schlag­loch, wodurch er zu Sturz kam. Der Mann ver­letz­te sich am Kopf und wur­de ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Ein an der Unfall­stel­le durch­ge­führ­ter Alko­test ergab 1.76 Pro­mil­le. Er wird angezeigt.

Quel­le: LPD OÖ