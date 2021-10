Die Feu­er­wehr stand Sonn­tag­nach­mit­tag bei einem Brand bei einem Ent­sor­gungs­un­ter­neh­men im Ein­satz. Im Fir­men­ge­län­de in Att­nang-Puch­heim bezie­hungs­wei­se Redlham brann­te es.

Die Ein­satz­kräf­te stan­den bei Lösch­ar­bei­ten am Fir­men­ge­län­de, wel­ches zum einen Teil in Redlham und zum ande­ren Teil in Att­nang-Puch­heim liegt im Ein­satz, nach­dem ein Brand­mel­der Alarm geschla­gen hat­te. Der Brand konn­te offen­bar rasch unter Kon­trol­le gebracht werden.

Bericht & Foto: laumat.at/Matthias Lauber