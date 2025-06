Am Sams­tag, dem 07. Juni 2025 wur­de in Redl­ham der dies­jäh­ri­ge Abschnitts­be­werb des Abschnit­tes Schwa­nen­stadt aus­ge­tra­gen, wo ins­ge­samt 323 Bewerbs­grup­pen ange­tre­ten sind. Den gan­zen Tag hin­durch zeig­ten Jugend- und Aktiv­grup­pen ihre Best­leis­tun­gen. Bei wech­sel­haf­ten Wet­ter­be­din­gun­gen sind ins­ge­samt 195 Jugend- und 128 Aktiv­grup­pen ange­tre­ten. Die Bewer­ter­teams leis­te­ten den gan­zen Tag her­vor­ra­gen­de Arbeit, um den Teil­neh­mern auf die Fin­ger zu schau­en und eine fai­re Bewer­tung abzugeben.

Kom­man­dant Abschnitts­brand­in­spek­tor Mar­kus Forst­in­ger von der Feu­er­wehr Redl­ham hat mit sei­ner Mann­schaft und mit der Unter­stüt­zung des Abschnitts­kom­man­dos Schwa­nen­stadt mit Brand­rat Han­nes Nie­der­mayr und sei­nen Ober­brand­in­spek­to­ren des Fach­diens­tes Chris­ti­an Ober­eg­ger für die Bewer­be und Peter Thal­ham­mer für die Jugend haben den Leis­tungs­be­werb her­vor­ra­gend orga­ni­siert. Abschnitts­feu­er­wehr­kom­man­dant Brand­rat Han­nes Nie­der­mayr konn­te bei der Schluss­ver­an­stal­tung zahl­rei­che Ehren­gäs­te begrü­ßen unter ihnen den Abge­ord­ne­ten zum Oö Land­tag und Bür­ger­meis­ter von Schlatt Chris­ti­an Mader, von der Bezirks­haupt­mann­schaft Herrn Mag. Richard Stein­kog­ler, den Bür­ger­meis­ter der Gemein­de Redl­ham Wolf­gang Kaiß, MAS, und den Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Wolf­gang Huf­nagl. Für die musi­ka­li­sche Umrah­mung sorg­te die Stadt­ka­pel­le Schwa­nen­stadt. Feu­er­wehr­kom­man­dant Mar­kus Forst­in­ger bedank­te sich bei allen für die Teil­nah­me und bei sei­nen Kame­ra­den für die geleis­te­ten Stun­den. Abschnitts-Bewerbs­lei­ter Chris­ti­an Ober­eg­ger wur­de mit der Bezirks­me­dail­le in Gold aus­ge­zeich­net. Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Wolf­gang Huf­nagl über­reich­te mit den Ehren­gäs­ten den Sie­gern der ein­zel­nen Klas­sen die Poka­le. In der Bezirks­li­ga der Jugend konn­te Pfaf­fing 1 in Bron­ze und in Sil­ber Gug­gen­berg 1 den Sieg errin­gen. Bei den Akti­ven gewann Pils­bach 1 in Bron­ze und in Sil­ber die Bezirksliga.