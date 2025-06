Das Maut­hau­sen Komi­tee Vöck­la­bruck hat gemein­sam mit der Berufs­schu­le Att­nang und der Gemein­de Redl­ham ein Denk­mal für den pol­ni­schen Zwangs­ar­bei­ter Josef Man­de­la in Lan­derts­ham errich­tet. Das Denk­mal erin­nert an die tra­gi­schen Ereig­nis­se, die sich am 23. Dezem­ber 1942 zuge­tra­gen haben, als Josef Man­de­la in der Nähe stand­recht­lich erhängt wur­de, nach­dem ihn sein dienst­ge­ben­der Bau­er bereits am 20. März 1942 am loka­len Gen­dar­me­rie­pos­ten denun­ziert hatte.

Ein Mahn­mal gegen das Vergessen

Das Denk­mal soll als Mahn­mal gegen das Ver­ges­sen die­nen und die Erin­ne­rung an die Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus wach­hal­ten. Es ist ein wich­ti­ger Schritt, um die Geschich­te der Zwangs­ar­bei­ter und der Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus in unse­rer Regi­on zu bewah­ren und zu ver­mit­teln. Beson­de­ren Dank spricht Fre­de­rik Schmids­ber­ger, Vor­sit­zen­der des Maut­hau­sen Komi­tee Vöck­la­bruck sei­nen bei­den Stellvertreter:innen Mar­gret Leh­ner-Wes­se­ly und Rudi Loidl aus. „Ihrem Enga­ge­ment ist es zu ver­dan­ken, dass die­ses Denk­mal als Zei­chen der Soli­da­ri­tät mit den Opfern und ihren Fami­li­en errich­tet wur­de. Es ist aber auch den Auf­zeich­nun­gen von Herrn Josef Duda aus Schwa­nen­stadt, zu ver­dan­ken, dass die­sem trau­ri­gen Ereig­nis ein Ort der Erin­ne­rung gewid­met ist.“

Ein wich­ti­ger Bei­trag zur Erinnerungskultur

Die Errich­tung des Denk­mals ist ein wich­ti­ger Bei­trag zur Erin­ne­rungs­kul­tur in unse­rer Regi­on. Es soll als Ort der Erin­ne­rung und der Refle­xi­on die­nen und dazu bei­tra­gen, dass die Geschich­te des Natio­nal­so­zia­lis­mus und die Opfer des Holo­causts nicht ver­ges­sen wer­den. Das Denk­mal befin­det sich aus Rich­tung Alt-Att­nang kom­mend rund 1,5 Kilo­me­ter nach der Zufahrt zur Berufs­schu­le an der neben den Bahn­glei­sen in der Ort­schaft Tuffeltsham.