Einbruchsdiebstahlserie geklärt

Nach umfang­rei­chen Erhe­bun­gen durch die Poli­zei­in­spek­ti­on Alt­müns­ter in Zusam­men­ar­beit mit dem LKA Ober­ös­ter­reich und dem BPK Gmun­den konn­te eine Ein­bruchs­dieb­stahl­se­rie in den Bezir­ken Gmun­den und Gries­kir­chen und Laden­dieb­stäh­le in diver­se Lebens­mit­tel­ge­schäf­te geklärt werden.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Alt­müns­ter konn­te anhand meh­re­rer Ermitt­lungs­an­sät­ze eine Ver­bin­dung zu einer pol­ni­schen Täter­grup­pie­rung in Erfah­rung brin­gen. Die Täter­grup­pie­rung stahl bei den Ein­brü­chen min­des­tens 256 lee­re Geträn­ke­kis­ten, ver­steck­te die­se in nahe­ge­le­ge­nen Mais­fel­dern und tausch­te sie in klei­nen Tran­chen in Lebens­mit­tel­ge­schäf­ten ein.

Die bei­den Ver­däch­ti­gen konn­ten mit einem wei­te­ren Mit­tä­ter am 29. Sep­tem­ber 2021 bei einem Laden­dieb­stahl auf fri­scher Tat betre­ten und von Beam­ten des Lan­des­kri­mi­nal­am­tes und der PI Alt­müns­ter fest­ge­nom­men wer­den. Sie wil­lig­ten bei ihrer Fest­nah­me einer frei­wil­li­gen Nach­schau in ihren Woh­nun­gen ein, wobei ein Teil des Die­bes­gu­tes sicher­ge­stellt wer­den konnte.

Die Beschul­dig­ten waren bei den Ver­neh­mun­gen umfas­send gestän­dig. Bei wei­te­ren Ermitt­lun­gen konn­ten ihnen wei­te­re Laden­dieb­stäh­le nach­ge­wie­sen wer­den. Die Staats­an­walt­schaft Wels ver­füg­te bei den zwei Haupt­be­schul­dig­ten die Über­stel­lung in die Jus­tiz­an­stalt Wels”, berich­tet die Polizei.