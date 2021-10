Lions Notfallbox wird bestens angenommen

„Wir freu­en uns rie­sig über das gro­ße Inter­es­se an unse­rer Not­fall­box“ strahlt Lions Prä­si­dent Dr. Mar­tin Witek, „wobei wir ja immer hof­fen, dass die­ser Not­fall nie ein­tre­ten möge“. Inzwi­schen hat die klei­ne Plas­tik­do­se schon einen gro­ßen Bekannt­heits­grad erreicht und die Nach­fra­ge über­trifft alle Erwartungen.

In der Dose mit Lions Auf­druck befin­det sich ein Daten­blatt mit allen rele­van­ten per­sön­li­chen und medi­zi­ni­schen Daten über den Besit­zer, die im Akut­fall – etwa Herz­in­farkt, Schlag­an­fall oder z. B. Bewe­gungs­un­fä­hig­keit nach einem Sturz – den Erst­ret­tern rasch wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen über den Gesund­heits­zu­stand der betrof­fe­nen Per­son liefern.

Inzwi­schen haben die Isch­ler Lions auch Not­ärz­te, Ret­tungs­kräf­te, Haus­ärz­te und Pfle­ge­diens­te über die­se Not­fallx­box infor­miert, die­se wis­sen nun, dass ein Lions-Auf­kle­ber auf der Innen­sei­te der Woh­nungs­tü­re und ein wei­te­rer auf dem Kühl­schrank den Erst­ret­tern signa­li­sie­ren, dass im Kühl­schrank lebens­ret­ten­de Infor­ma­tio­nen zu fin­den sind.

Der Lions Club dankt allen Insti­tu­tio­nen, die als Absatz­stel­len mit­hel­fen, die Box an die Bevöl­ke­rung wei­ter zu geben. So lan­ge der Vor­rat reicht gibt es die Not­fall­box an fol­gen­den Stel­len zum Abho­len: Bür­ger­ser­vice­bü­ro Bad Ischl, Sozi­al­amt Eben­see, Gemein­de Stro­bl, Kur­apo­the­ke und Espla­na­den Apo­the­ke Bad Ischl, Mari­en­apo­the­ke Pfandl, See­berg­apo­the­ke Eben­see und bei den Pen­sio­nis­ten­or­ga­ni­sa­tio­nen in Bad Ischl und Eben­see. Die klei­ne Dose ist kos­ten­los, der Lions Club freut sich aber über jede frei­wil­li­ge Spende.

Foto: © Lions Club-Reimair