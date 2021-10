Ö‑Meisterschaften im Rudern

Sieg im Junio­ren A‑Einer für Sebas­ti­an Gru­ber für den Gmund­ner Ruderverein

Von Frei­tag 24. bis Sonn­tag 26.9. 2021 fan­den in Kärn­ten am Ossia­cher See die 94. Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaf­ten statt, wo Top­leis­tun­gen im Ruder­sport bei per­fek­ten Bedin­gun­gen erbracht wurden.

Bereits als Favo­rit in sei­ner Boots- und Alters­klas­se gehan­delt, ging Sebas­ti­an Gru­ber für den Gmund­ner Ruder­ver­ein im Junio­ren A‑Einer an den Start und lan­de­te ver­dient am 1.Platz am Siegespodest.

Der Gmund­ner Ruder­ver­ein freut sich über die­sen groß­ar­ti­gen Erfolg und gra­tu­liert sei­nem Sport­ta­lent sehr herz­lich, der auch unter dem Titel Top­Ta­len­te 2021 als Ober­ös­ter­reichs Nach­wuchs­sport­ler 2021 nomi­niert ist.

Foto: pri­vat