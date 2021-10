Pensionistenverein Gschwandt feierte “Tag der Junggebliebenen”

Am Don­ners­tag 14.10.2021 tra­fen sich die Freun­de des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt zuerst in der Pfarr­kir­che Gschwandt, wo gemein­sam mit Pfar­rer Alo­is KAIN­BER­GER eine hei­li­ge Mes­se mit Gedenk­fei­er an die ver­stor­be­nen Mit­glie­der der letz­ten bei­den Jah­re gefei­ert wur­de. Von acht Freun­den unser Orts­grup­pe muss­ten wir Abschied neh­men und je eine Ker­ze am Altar wur­de zum Geden­ken ent­zün­det. Anschlie­ßend fand im Gast­haus Sil­ber­mayr in St. Kon­rad eine Fei­er für alle Alters­ju­bi­la­re mit einem Gla­serl Sekt zum Emp­fang und mit allen Mit­glie­dern ein gemein­sa­mes Mit­tags­es­sen statt.

Unser Bezirks­vor­sit­zen­der Ger­hard MAYR war aus Gosau ange­reist und ehr­te im Anschluss mit Kurt VIERT­BAU­ER, dem Vor­sit­zen­den in Gschwandt lang­jäh­ri­ge Mit­glie­der des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des mit 10, 20, 25, 30 und sogar 35 Jah­re Mit­glied­schaft. Es wur­den Urkun­den, Ansteck­na­deln, den Damen ein Blu­men­gruß und den Her­ren ein Geschenk­kar­ton Wein über­reicht und herz­lich gra­tu­liert und für die Treue zum Pen­sio­nis­ten­ver­band gedankt. Nach der Coro­na­zeit gab es natür­lich viel Gesprächs­stoff bis in den spä­ten Nach­mit­tag hinein.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS