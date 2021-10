Pensionistin aus Truhenbank gerettet

Eine Pen­sio­nis­tin ist am Sams­tag rück­wärts in eine geöff­ne­te Tru­hen­bank gestürzt und konn­te selbst nicht mehr her­aus­klet­tern. Pas­san­ten hör­ten die Hil­fe­schreie vom Balkon.

Fuß­gän­ger ver­stän­dig­ten am 30. Okto­ber 2021 gegen 21:20 Uhr die Poli­zei, da von einem Bal­kon eines Mehr­par­tei­en­wohn­hau­ses in Bad Ischl Hil­fe­ru­fe zu hören waren. Als die Beam­ten am Vor­fall­ort ein­tra­fen, konn­ten sie rasch mit der 85-jäh­ri­gen Frau Kon­takt auf­neh­men. Die­se gab an, dass sie am Bal­kon ihrer Woh­nung ein­ge­klemmt sei. Da sich der Bal­kon im 3. Ober­ge­schoß befand und die Woh­nungs­tür ver­schlos­sen war, wur­de die Feu­er­wehr Bad Ischl alarmiert.

Die Feu­er­wehr­leu­te gelang­ten mit­tels Dreh­lei­ter auf den Bal­kon und konn­ten die Pen­sio­nis­tin aus ihrer miss­li­chen Lage befrei­en. Die Frau war rück­wärts in eine geöff­ne­te Tru­hen­bank gestürzt und konn­te selbst nicht mehr her­aus­klet­tern. Wie lan­ge sie bereits ein­ge­klemmt war, konn­te sie nicht genau ange­ben. Die 85-Jäh­ri­ge war nur leicht beklei­det und gab an, leicht zu frös­teln. Die wei­te­re Ver­sor­gung über­nahm das Rote Kreuz Bad Ischl.