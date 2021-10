Sieg beim MountainRock für Damenteam mit Elke Rabeder

Der „Moun­tain­rock“ ist ein Team­be­werb mit vier Ath­le­ten, vier ver­schie­de­nen Dis­zi­pli­nen und das alles auf einem Berg. Auf­grund des Schnee­falls in den Tagen zuvor und der unsi­che­ren Wind­ver­hält­nis­se muss­te der Berg­lauf und der Down­hill ver­kürzt und der Para­gli­ding-Bewerb umge­än­dert wer­den. Das tat aber der Span­nung und dem Team­spi­rit frei­lich kei­nen Abbruch, ganz im Gegenteil.

Mit drei stei­ri­schen Team­kol­le­gin­nen ging Elke Rabeder als Team „Vital Hotel Sty­ria“ in Aflenz an den Start. Den Grund­stein für den Erfolgt leg­te Moun­tain­bike-Uphil­le­rin Maria Essl, die ca. 730 Höhen­me­ter auf knapp 10 Kilo­me­ter rauf zur Bür­ger­alm tre­ten muss­te. Dort über­gab sie die Damen-Füh­rung an Team­lea­de­rin Ull­ri­cke Plech, die eigent­lich den Para­gli­ding-Part über­neh­men hät­te sol­len, das Flie­gen aber auf­grund des Wet­ters nicht statt­fin­den konn­te. So muss­te sie die Höhen­me­ter berg­ab nach Aflenz lau­fen – eine eher unge­wohn­te Bewe­gung für einen „Flug­sport­ler“, die sie aber her­vor­ra­gend bewältigte.

Berg­läu­fe­rin Kat­rin Tösch über­win­de­te anschlie­ßend die gut 700 Höhen­me­ter im schnel­len Tem­po wie­der rauf zum Wech­sel­platz auf der Bür­ger­alm, wo sie von Elke Rabeder erwar­tet wur­de. Für die MTB-Down­hil­le­rin hieß es zuerst tre­ten bzw. schie­ben, um dann auf den Trails alles zu geben. Der Schnee der ver­gan­ge­nen Tage und der immer wie­der ein­set­zen­de Regen lie­ßen die Stre­cke noch selek­ti­ver und inter­es­san­ter wer­den. So konn­te sie sich mit eini­gen Män­ner­teams „matchen“ und auch noch so man­che Teams überholen.

Nach ins­ge­samt 2 h 23 min roll­te Elke Rabeder über die Ziel­li­nie in Aflenz und das Team „Vital Hotel Sty­ria“ konn­te unge­fähr­det und vor allem mit gro­ßer Freu­de den Damen-Sieg ent­ge­gen nehmen.

Fotos: pri­vat