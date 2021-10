Standortsprachwoche am BG/BRG Bad Ischl

Mit viel Elan star­te­ten am 27.09. die Schüler/innen der 4. Klas­sen des BG/BRG Bad Ischl in die tra­di­tio­nel­le Stand­ort­sprach­wo­che. Die in Vorch­dorf ansäs­si­ge Orga­ni­sa­ti­on Hel­lo Eng­lish, mit der die Schu­le gute Erfah­run­gen gemacht hat, ent­sand­te fünf Nati­ve Spea­kers mit einer tol­len Trick­kis­te an Akti­vi­tä­ten im Gepäck.

Das Pro­gramm umfass­te abwechs­lungs­rei­che kom­mu­ni­ka­ti­ve Tasks, bei denen auch schau­spie­le­ri­sches Talent und Krea­ti­vi­tät gefragt waren. Beson­ders erfreu­lich war heu­er, dass die Schüler/innen mit einem brei­ten Spek­trum eng­li­scher Sprach­va­ri­an­ten kon­fron­tiert wur­den, denn das Hel­lo Eng­lish Team war eine bun­te Mischung aus einer Eng­län­de­rin, zwei Nord­iren, einer Süd­afri­ka­ne­rin und einem US-Ame­ri­ka­ner! So hieß es eine Woche lang „Eng­lish only!” – and the kids just loved it!

Foto: pri­vat