Übung der HFW Bad Ischl u. FW Reiterndorf

Brand in VS Reiterndorf

Mitt­woch, 29. Sep­tem­ber 2021. Im Gemein­de­ge­biet von Bad Ischl gibt es Risi­ko­ob­jek­te, wel­che Übun­gen in regel­mä­ßi­gen Abstän­den bedür­fen, so ist auch die Volks­schu­le Rei­tern­dorf ein sol­ches Gebäu­de, wel­ches ges­tern Abend den Kame­ra­den der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl und der Feu­er­wa­che Rei­tern­dorf als Übungs­ob­jekt diente.

Brand in der Gar­de­ro­be – Per­so­nen eingeschlossen

Übungs­an­nah­me war ein Brand in der Gar­de­ro­be. Dabei wur­den fünf Kin­der und fünf Erwach­se­ne ein­ge­schlos­sen, zwei Kin­der davon waren nicht mehr bei Bewusst­sein. Mit­tels einer Nebel­ma­schi­ne wur­de das Gebäu­de ver­raucht, sodass die Sicht­ver­hält­nis­se für die Atem­schutz­trupps – wie im Ernst­fall – schlecht waren.

Beim Ein­tref­fen der Kame­ra­den der Feu­er­wa­che Rei­tern­dorf erfolg­te die Lage­er­kun­dung durch BI Andre­as Rei­ter. Hier­bei wur­de der Brand von außen loka­li­siert und mit den ein­ge­schlos­se­nen Per­so­nen Kon­takt aufgenommen.

Per­so­nen­ret­tung mit­tels Drehleiter

In wei­te­rer Fol­ge tra­fen die Ein­hei­ten der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl im Ein­satz­ort ein. Die Feu­er­wa­che Rei­tern­dorf erstell­te eine Zubring­lei­tung vom nahen gele­ge­nen Sulz­bach. Trupps rüs­te­ten sich mehr Atem­schutz­ge­rä­ten aus und mach­ten sich zu den ein­ge­schlos­se­nen Per­so­nen auf, durch­such­ten das Gebäu­de nach etwai­gen wei­te­ren Per­so­nen und nah­men die Brand­be­kämp­fung auf. Mit­tels der Dreh­lei­ter der HFW Bad Ischl wur­den die ein­ge­schlos­se­nen Per­so­nen aus dem Gebäu­de gebracht.

Wich­ti­ge Aspek­te der Übung

Bei die­ser Übung wur­de auf fol­gen­de Aspek­te beson­de­rer Wert gelegt. Das ruhi­ge Zusam­men­ar­bei­ten mit den Kin­dern, die Doku­men­tie­rung der geret­te­ten Per­so­nen in der Ein­satz­lei­tung und die Abspra­che über die sich im Gebäu­de befind­li­chen Per­so­nen mit dem Lehr­per­so­nal, die geziel­te Gebäu­de­be­lüf­tung – sodass den Atem­schutz­trupps best­mög­li­che Sicht­ver­hält­nis­se geschaf­fen wer­den und die vor­han­de­nen Brand­schutz- und Eva­ku­ie­rungs­plä­ne der Volksschule.

Ein gro­ßes Dan­ke­schön gilt der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl für die zur Ver­fü­gung­stel­lung des Gebäu­des, sowie BI Alex­an­der Huber für die Aus­ar­bei­tung und Vor­be­rei­tung der Übung.

Foto: ff-badischl.at