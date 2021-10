Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Eine 21-Jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin lenk­te am 13. Okto­ber 2021 gegen 11 Uhr ihren Pkw auf der Brei­ten­schüt­zin­ger Lan­des­stra­ße Rich­tung Ober­har­rern. Am Orts­en­de von Brei­ten­schüt­zing geriet sie mit ihrem Pkw in einer Rechts­kur­ve aus unbe­kann­ten Grün­den ein wenig über die Fahr­bahn­mit­te und prall­te dadurch gegen die Hin­ter­ach­se eines ent­ge­gen­kom­men­den LKW. Bei dem Zusam­men­stoß wur­den die 21-Jäh­ri­ge sowie ihre 18-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber und einem Ret­tungs­fahr­zeug in das Lan­des­kran­ken­haus Vöck­la­bruck eingeliefert.

Quel­le: LPD OÖ