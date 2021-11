Auto am Gmundnerberg in steiles Gelände abgestürzt

Ein Auto ist Mitt­woch­vor­mit­tag am Gmund­ner­berg in Alt­müns­ter rund 200 Meter über steil abfal­len­des Gelän­de in ein Wald­stück gestürzt. Im PKW war zum Glück niemand.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den Mitt­woch­vor­mit­tag zu einem Ver­kehrs­un­fall mit ein­ge­klemm­ter Per­son auf den Gmund­ner­berg in Alt­müns­ter alar­miert. Glück­li­cher­wei­se war das abge­stürz­te Auto leer. Ein PKW ist ers­ten Infor­ma­tio­nen zufol­ge auf einem Park­platz am Gmund­ner­berg, neben der Gmund­ner­berg­stra­ße weg­ge­rollt und zuerst über eine steil abfal­len­de Wie­se und in wei­te­rer Fol­ge in ein noch stei­le­res Wald­stück gerollt, wo der PKW dann zum Still­stand kam.

Die Feu­er­wehr konn­te das ver­un­fall­te Fahr­zeug mit­tels Seil­win­de eines Trak­tors ber­gen. Ver­mut­lich war das Auto nicht gegen Weg­rol­len gesi­chert wor­den, laut Feu­er­wehr übri­gens nicht das ers­te Fahr­zeug, wel­ches an besag­ter Stel­le abge­stürzt ist.

Quel­le: laumat.at