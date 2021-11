Folgenschwerer Unfall nach LKW-Reifenplatzer auf der A1

Am Vor­mit­tag des 8. Novem­ber ereig­ne­te sich auf der A1 West­au­to­bahn ein fol­gen­schwe­rer LKW Unfall. Auf­grund eines Rei­fen­platzers ver­lor der Fah­rer eines mit einem Schiff­s­con­tai­ner bela­de­nen Sat­tel­kraft­fahr­zeugs die Kon­trol­le und prall­te mit vol­ler Wucht gegen einen PKW und in wei­te­rer Fol­ge in die Mittelleitschiene.

Durch die Wucht des Auf­pralls erlitt der Fah­rer Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des im Becken- und Wir­bel­säu­len­be­reich und muss­te nach not­ärzt­li­cher Ver­sor­gung mit­tels Spi­ne­board aus dem Fah­rer­haus geret­tet wer­den. Sowohl der LKW als auch der PKW Len­ker wur­den vom Roten Kreuz ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck eingeliefert.

Nach erfolg­ter Per­so­nen­ret­tung wur­den sei­tens der FF St. Geor­gen aus­tre­ten­de Flüs­sig­kei­ten gebun­den und die Fahr­bahn gerei­nigt. Für die Ber­gung des Sat­tel­zu­ges wur­de ein Spe­zi­al­un­ter­neh­men aus Salz­burg ange­for­dert. Die West­au­to­bahn war für die Dau­er der Ber­gung von drei Stun­den nur ein­spu­rig passierbar.

Bericht & Fotos: FF St. Georgen