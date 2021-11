TEX ROBINSON & FRIENDS „Country by the Lake“ ladet ein zum traditionellen Treffen am Samstag den 6. November, um 20:00 Uhr ins Landhotel Grünberg am See in Gmunden

Am kom­men­den Sams­tag den 6. Novem­ber um 20 Uhr laden Tex Robin­son und sei­ne Frau und Mana­ge­rin Karin in ihrer Hei­mat­stadt Gmun­den am Traun­see mit den „Friends“ wie­der zum bereits tra­di­tio­nel­len Tref­fen beim belieb­ten Land­ho­tel Gast­hof Grün­berg ein. Dabei kom­men sowohl Musik- wie auch Gour­met­fans auf ihre Kos­ten. Für Ver­an­stal­tungs­be­su­cher von aus­wärts gibt es zusätz­lich inter­es­san­te Näch­ti­gungs­an­ge­bo­te an einem der schöns­ten Seen.

Clas­sic- und New Coun­try, Rocka­bil­ly und Blue­grass tref­fen auf Blues, Swing und Folk und füh­ren durch eine kurz­wei­li­ge Zeit­rei­se in ver­gan­ge­ne Jahr­zehn­te. Gewürzt mit belieb­ten Eigen­kom­po­si­tio­nen aus den bis­he­ri­gen Alben ergibt sich ein „Best Of“ an Hits – von Hank Wil­liams über Elvis bis John­ny Cash. Neue­re Stil­rich­tun­gen wie TexMex, Con­tem­pora­ry und Ame­ri­ca­na ergän­zen die zeit­lo­sen Songs, die ins Ohr gehen und Geschich­ten erzählen.

Uptem­po Gitar­ren- und Fidd­le­so­li wech­seln sich ab mit ein­fühl­sa­men Bal­la­den und Duetts und augen­zwin­kernd-iro­ni­sche Aus­flü­ge in ande­re Musik­rich­tun­gen im Coun­try­sound, z.B. wie hören sich die Beat­les und Pople­gen­de David Dundas im Blue­grass-Stil an?

Das Mar­ken­zei­chen von Tex Robin­son ist sei­ne kraft­vol­le, mar­kan­te Stim­me, die ihm bereits euro­pa­wei­te Aus­zeich­nun­gen brach­te. Der gebür­ti­ge Wel­ser, der heu­te in Gmun­den lebt, kam durch sei­nen Vater, der Wel­ser Sän­ger­le­gen­de Bill Herms, zur Musik und gilt als die Coun­try – Stim­me Öster­reichs. Seit über 40 Jah­ren ist er bei zahl­rei­chen Fes­ti­vals mit inter­na­tio­na­len Stars wie Bel­l­a­my Bro­thers, Mave­ricks, Wan­da Jack­son etc… in ganz Euro­pa „on the road“.

Tickets incl. Tisch-/Platz­res.: € 16,-

tex@texrobinson.com, Tel: 0676 – 533 03 52

hotel@gruenberg.at, Tel: 07612–77700