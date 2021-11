Verspätete Jahreshauptversammlung der Obertrauner Ortsmusik

120 Jah­re Orts­mu­sik­ka­pel­le Ober­traun im kom­men­den Jahr!

Coro­na-bedingt fand die jähr­li­che Haupt­ver­samm­lung des Ober­trau­ner Klang­kör­pers erst zum Sai­son­ende statt.

Nor­ma­ler­wei­se fin­det die Jah­res­haupt­ver­samm­lung gleich am Jah­res­be­ginn statt. Nach­dem aber dies auf­grund der Lage um Covid-19 nicht mög­lich war, wur­de ent­schie­den die­se am Ende der Sai­son nachzuholen.

Sowohl der Kas­sa­be­richt von Kas­sier Hel­mut Schil­cher als auch der Tätig­keits­be­richt von Schrift­füh­rer Wolf­gang Höll fie­len ent­spre­chend kurz aus. „Virus­be­dingt“ redu­zier­ten sich die Anzahl der Pro­ben, Aus­rü­ckun­gen und Ver­an­stal­tun­gen in den letz­ten zwei Jah­ren stark. Den­noch konn­ten aber heu­er in den Som­mer­mo­na­ten eini­ge Kon­zer­te im Musik­pa­vil­lon und im Strand­bad sowie kurz­fris­tig auch das Wald­fest im Fest­ge­län­de in der Trau­nau durch­ge­führt werden.

Der Musi­ker­stand umfasst der­zeit 44 akti­ve Mit­glie­der. Mit Mar­le­ne Kol­ler (Mar­ke­ten­de­rin), Pau­li­na Höll (Quer­flö­te), Seli­na Stri­cker (Saxo­phon) und Ben Jor­dan (Tuba) konn­ten vier jun­ge, neue Mit­glie­der in den Kreis der OMK Ober­traun auf­ge­nom­men werden.

Vor­schau auf 2022: Musik­fest zum 120. Geburts­tag geplant!

Haupt­punkt der Jah­res­haupt­ver­samm­lung war bereits der Blick auf das kom­men­de Jahr 2022! Denn sofern es Coro­na zulässt, will man vom 19. bis 20. August das 120 Jahr-Jubi­lä­um des Klang­kör­pers mit einem Musik­fest im Fest­ge­län­de Trau­nau fei­ern. Dane­ben ist am 23. April 2022 ein Fest­kon­zert sowie im Okto­ber ein Kir­chen­kon­zert in der Evan­ge­li­schen Kir­che in Hall­statt geplant. Ob Ende Jän­ner der Socken­ball durch­ge­führt wer­den kann, ist aus der­zei­ti­ger Sicht mehr als frag­lich und wird kurz­fris­tig entschieden.

Der Dank von Obmann Peter Perstl und Kapell­meis­ter Josef Püh­rin­ger galt natür­lich den Musi­kern, aber auch der Gemein­de für die Unter­stüt­zung und die gewähr­te Sub­ven­ti­on. Gleich­zei­tig appel­lier­ten sie uni­so­no an die Musi­ker, sie in ihrer Arbeit, bei den Pro­ben und ver­schie­de­nen Aus­rü­ckun­gen zu unterstützen.

Sei­tens der Gemein­de Ober­traun war Bür­ger­meis­ter Egon Höll bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung dabei. Der Bür­ger­meis­ter bedank­te sich in sei­nen Gruß­wor­ten beim gesam­ten Vor­stand und allen Musi­kern für die geleis­te­ten Stun­den für Ober­traun und sei­ne Gäste!