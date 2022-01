Die Feu­er­wehr Atz­bach wur­de Frei­tag­vor­mit­tag zur Ber­gung eines Kas­ten­wa­gens alarmiert.

“Nach dem Ein­tref­fen am Ein­satz­ort und der Lage­er­kun­dung wur­de noch die FF Schwa­nen­stadt mit dem Schwe­ren Rüst­fahr­zeug zur Unter­stüt­zung ange­for­dert. Mit ver­ein­ten Kräf­ten konn­te das Fahr­zeug behut­sam und ohne wei­te­re Beschä­di­gun­gen wie­der auf die Stra­ße gebracht wer­den. Dan­ke an die Kame­ra­den aus Schwa­nen­stadt für Ihre pro­fes­sio­nel­le Hil­fe und die per­fek­te Zusam­men­ar­beit”, so die Einsatzkräfte.