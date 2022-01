Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut-Soforthilfe für Frauen in finanziell herausfordernden Zeiten

Im Zuge einer Spen­den­ak­ti­on des Sor­op­ti­mist Club Bad Ischl sind Sofort­hil­fen in Form von Lebens­mit­tel­gut­schei­nen der­zeit in der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le für Frau­en in schwie­ri­gen finan­zi­el­len Not­si­tua­tio­nen zu erhalten.

Dar­über hin­aus unter­stüt­zen die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le bei der Erlan­gung von Sozi­al­leis­tun­gen, bei der Schul­den­re­gu­lie­rung bzw. ver­mit­teln an die Schuld­ner­be­ra­tung, hel­fen, einen Haus­halts­plan zu erstel­len und haben die Mög­lich­keit, durch die Unter­stüt­zung loka­ler Ver­ei­ne finan­zi­el­le Sofort­hil­fen zur Ver­fü­gung zu stellen.

In Koope­ra­ti­on mit dem Ver­ein Mosa­ik und dem Wohn­hil­fe­fonds des Lan­des OÖ wird unter­stützt, Kre­di­te mit klei­nen Rück­zah­lungs­ra­ten für Woh­nungs­kau­tio­nen oder Miet­aus­stän­de zu bekommen.

Wir sind für Sie da: Mo bis Mi von 8.00 – 12.00 und 13.00 – 15.00 sowie am Do von 8.00 – 12.00

Stand­ort: Bahn­hof­str. 14, 4820 Bad Ischl,

Tele­fon: 06132 21331