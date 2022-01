Gründe dein eigenes Startup!

Wel­che krea­ti­ve Kraft in Jugend­li­chen steckt und wie sie die­se per­fekt ein­set­zen kön­nen, erfuh­ren die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl bei der Youth Entre­pre­neurs­hip Week mit Top-Refe­ren­tin­nen und ‑Refe­ren­ten.

In die­ser Werk­statt zur Ent­wick­lung von Ideen und Pro­jek­ten arbei­ten jun­ge Men­schen in ihrer Schu­le an der Zukunft von mor­gen. Eine gan­ze Schul­wo­che wer­den die Schü­le­rin­nen und Schü­ler dabei von Trai­nern und Part­nern aus der Start­up Com­mu­nitiy unter­stützt. Eige­ne Geschäfts­ideen wer­den dabei gebo­ren und ent­wi­ckelt. – Unter­neh­me­ri­sches Den­ken als Basis­kom­pe­tenz, die an der HAK und Pra­xis­schu­le bereits seit Jah­ren gelehrt und gelebt wird. Neben den jähr­li­chen Juni­or Com­pa­nies, den Übungs­fir­men und den zahl­rei­chen Teil­nah­men an Busi­ness-Plan-Wett­be­wer­ben ist die­se Entre­pre­neurs­hip Week eine wei­te­rer Schritt zur Inten­si­vie­rung der Selbstständigkeit.

Alle waren von die­ser Initia­ti­ve begeis­tert und auch im kom­men­den Jahr wird die­se Ver­an­stal­tung wie­der an der HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl durch­ge­führt. Entre­pre­neurs­hip ist einer der wesent­li­chen Bau­stei­ne der HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl.

“Der Weg in die Selbst­stän­dig­keit ist eine groß­ar­ti­ge Mög­lich­keit für unse­re Schü­le­rin­nen und Schü­ler. Wir för­dern mit die­sen Akti­vi­tä­ten die Ideen und Krea­ti­vi­tät unse­rer Schü­le­rIn­nen und Schü­ler. Im Rah­men der wirt­schaft­li­chen Aus­bil­dung an den Han­dels­aka­de­mien wird hier der Grund­stein für erfolg­rei­ches Unter­neh­mer­tum gelegt und unse­re Pro­jek­te begeis­tern sowohl die Lehr­kräf­te als auch die Wirt­schaft”, so Frau Dir. Mayr.

Gele­gen­heit zum per­sön­li­chen Ken­nen­ler­nen bie­tet dir die HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl nach tele­fo­ni­scher Vor­anmel­dung: 06132/23562 oder per Email sekretariat@hakhasbadischl.at