HILFE-BOX vor dem Neuen Rathaus Laakirchen

Um in Not gera­te­ne Men­schen aus der Regi­on schnell und unbü­ro­kra­tisch zu hel­fen wur­de vor dem Neu­en Rat­haus Laa­kir­chen direkt unter dem Bür­ger­brief­kas­ten eine HIL­FE-BOX ange­bracht. Hier wird Hil­fe­su­chen­den die Mög­lich­keit gebo­ten eine Nach­richt zu hin­ter­las­sen, um auf ihre Not­si­tua­ti­on auf­merk­sam zu machen. Auch anony­me Nach­rich­ten kön­nen abge­ge­ben wer­den, um auf Per­so­nen, die Hil­fe benö­ti­gen, hinzuweisen.

„Der Lions Club und die Stadt­ge­mein­de wol­len mit die­ser Akti­on Men­schen anspre­chen, die sich aus Scham oft nicht trau­en um Hil­fe zu bit­ten. Hier kön­nen schrift­lich Anlie­gen abge­ge­ben wer­den, die garan­tiert dis­kret behan­delt wer­den“, so Mag. Jörg Kempt­ner, Finanz­lei­ter der Stadt­ge­mein­de und Mit­glied des Lions Club. Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger freut sich über die Unter­stüt­zung der Lions: „Der Zusam­men­halt in Laa­kir­chen ist sehr groß. Gemein­sam kön­nen wir noch bes­ser Hil­fe orga­ni­sie­ren und so man­che Not­si­tua­ti­on ent­schär­fen.“