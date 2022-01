Küche geriet in einem Einfamilienhaus in Weyregg am Attersee in Brand

Eine Küche geriet ver­gan­ge­ne Nacht in einem Wohn­haus in Weyregg am Atter­see, aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che, in Voll­brand. Alle Bewoh­nen blie­ben zum Glück unverletzt.

Eine 57-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck wur­de am 16. Jän­ner 2022 gegen 1:40 Uhr auf­grund eines Geräu­sches mun­ter und bemerk­te Rauch in ihrem Schlaf­zim­mer. Sie weck­te sofort ihren 60-jäh­ri­gen Gat­ten und die bei­den stan­den auf. Sie stell­ten fest, dass der Rauch aus der Küche kam, wel­che bereits in Voll­brand stand. Umge­hend weck­ten sie ihre 33-jäh­ri­ge Toch­ter und deren 34-jäh­ri­gen Ehe­mann im Ober­ge­schoß auf. Die­se flüch­te­ten mit ihren bei­den Klein­kin­dern eben­falls sofort aus dem Wohn­haus. Mitt­ler­wei­le hat­te der 60-Jäh­ri­ge schon die Feu­er­wehr verständigt.

“Die Feu­er­weh­ren Weyregg am Atter­see und Bach waren mit ins­ge­samt fünf Fahr­zeu­gen und 32 Mann vor Ort. Der Küchen­brand konn­te gegen 2 Uhr gelöscht wer­den. Die Brand­ur­sa­che und Scha­dens­hö­he sind noch unbe­kannt. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt”, berich­tet die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ