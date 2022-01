Für einen LKW-Fah­rer wur­de am Mitt­woch zu sei­nem Leid­we­sen der Orts­na­me zum Pro­gramm. Beim Ver­such mit sei­nem Sat­tel­zug in einer Wie­se zu wen­den, wur­de ihm der Weg offen­sicht­lich zu tief und er ver­sank dabei so weit, dass er sich nicht mehr selbst aus die­ser Lage befrei­en konnte.

Mit dem Rüst­fahr­zeug konn­te das Gespann schluss­end­lich rück­wärts wie­der auf die befes­tig­te Stra­ße gezo­gen wer­den. Nach rund einer Stun­de war der Ein­satz für die Feu­er­wehr beendet.

Quel­le: FF Rutzenmoos