Massive Straßenbehinderungen nach intensivem Schneefall

Der inten­si­ve Schnell­fall hat Don­ners­tag­abend für Cha­os auf den Stra­ßen gesorgt. Die Feu­er­wehr Rut­zen­moos stand von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr mit knapp 30 Kame­ra­den im Ein­satz. Ein­mal mehr war die B145 im Bereich rund um die Auto­bahn­auf­fahrt Regau der Hot­spot der Ereignisse.

“Vie­le hän­gen geblie­be­ne PKW und LKW, meh­re­re klei­ne­re Unfäl­le und das hohe Ver­kehrs­auf­kom­men in der Stoß­zeit mach­ten die Lage zu einer wah­ren Her­aus­for­de­rung. Wir muss­ten zuerst die B145 in Rich­tung Gmun­den sper­ren, damit nicht noch mehr Fahr­zeu­ge in den eis­glat­ten Anstieg zum Kreis­ver­kehr ein­fuh­ren. Jene Fahr­zeu­ge, die sich bereits dar­in befan­den, muss­ten zurück nach Vöck­la­bruck oder auf die Auto­bahn umge­lei­tet wer­den. Erst als die­ser Abschnitt frei war, konn­ten die Räum- und Streu­fahr­zeu­ge die Stra­ße zumin­dest bis zum Kreis­ver­kehr durch mehr­ma­li­ges Abfah­ren wie­der pas­sier­bar machen.

Noch schwie­ri­ger gestal­te­te sich die Situa­ti­on auf der ande­ren Sei­te des Kreis­ver­kehrs Rich­tung Gmun­den. Hier war die Ber­gung der hän­gen­ge­blie­be­nen LKW noch lang­wie­ri­ger. Auch in die­sem Abschnitt war die B145 vor­erst zur Gän­ze gesperrt. Nach dem ein Fahr­strei­fen frei war, konn­ten auch hier die Streu­fahr­zeu­ge fah­ren und der Ver­kehr zumin­dest von Gmun­den kom­mend wie­der frei­ge­ge­ben wer­den. Der Ver­kehr nach Gmun­den muss­te in die­ser Zeit über die A1 — Laa­kir­chen West umge­lei­tet wer­den. Erst gegen 20:30 Uhr konn­te die gesam­te Sper­re auf­ge­ho­ben werden.

Just in die­sem Moment blo­ckier­te ein defek­ter LKW im Bereich Stern­berg (Wie­sen) die Fahr­bahn Rich­tung Gmun­den und wir muss­ten aber­mals eine Ein­bahn­re­ge­lung ein­rich­ten. Da der LKW auf Grund eines Getrie­be­de­fekts nicht gleich abge­schleppt wer­den konn­te, wur­den die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Wie­sen alar­miert, da sich die­ser Stra­ßen­ab­schnitt bereits auf deren Ein­satz­ge­biet befand. Unser Rüst­fahr­zeug unter­stütz­te noch die Kame­ra­den aus Wie­sen beim Abschlep­pen des LKW. Gegen 23:00 Uhr konn­ten schließ­lich die Letz­ten wie­der in das Feu­er­wehr­haus ein­rü­cken”, berich­ten die Einsatzkräfte.

Bericht & Fotos: FF Rutzenmoos