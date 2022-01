Vermisster Mann tot im Traunsee gefunden

Eine grö­ße­re Such­ak­ti­on nach einem abgän­gi­gen älte­ren Mann in Alt­müns­ter brach­te Sams­tag­nach­mit­tag ein trau­ri­ges Ergeb­nis. Der Mann konn­te nur mehr tot auf­ge­fun­den werden.

Die Ein­satz­kräf­te von Feu­er­wehr, Poli­zei sowie Such- und Ret­tungs­hun­de wur­den am frü­hen Nach­mit­tag auf­grund eines ver­miss­ten älte­ren Herrn alar­miert. Der Mann, der gewöhn­lich in der Früh einen Spa­zier­gang macht, war von die­sem schein­bar nicht wie gewohnt nach Hau­se gekommen.

Die Ein­satz­kräf­te star­te­ten dar­auf­hin eine groß­an­ge­leg­te Such­ak­ti­on. Der Abgän­gi­ge wur­de dann im Bereich des Traun­sees auf Höhe des Orts­zen­trums in Alt­müns­ter ent­deckt. Die Ret­tungs­kräf­te konn­ten nur mehr den Tod des Man­nes feststellen.

Infos & Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber