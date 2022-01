Virtueller Tag der offenen Tür des BG/BRG Bad Ischl am 28. Jänner 2022

Die Schul­ge­mein­schaft des BG/BRG Bad Ischl lädt alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 4. Klas­se Volks­schu­le und Mit­tel­schu­le sowie deren Eltern und alle Inter­es­sier­ten recht herz­lich zum vir­tu­el­len Tag der offe­nen Tür am 28. Jän­ner 2022.

An die­sem Tag besteht die Mög­lich­keit, auf der Home­page bei einem vir­tu­el­len Rund­gang, über Video­clips und ande­rer Bei­trä­ge Ein­blick in den Schul­all­tag und Infor­ma­ti­on über die Unter­stu­fe und das neue Ober­stu­fen­mo­dell MOvE (Modi­fi­zier­te Ober­stu­fe für vertie­fen­de Entfal­tung) zu bekom­men. Die­se Bei­trä­ge kann man auch noch nach dem 28.01.2022 auf der Home­page fin­den. Am Tag der offe­nen Tür besteht außer­dem die Mög­lich­keit, sich per Video­schal­tung über die Schu­le zu informieren.

Zusätz­lich wird am 27.01.2022 um 19:00 Uhr für Eltern eine Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung via Zoom statt­fin­den. Alle Links und genaue­re Infor­ma­tio­nen sind auf unse­rer Home­page zu fin­den. Schnup­per­ter­mi­ne in Prä­senz kön­nen mit dem Sekre­ta­ri­at, das von 7:00 bis 15:00 Uhr geöff­net ist, unter der Tele­fon­num­mer 06132/23493 ver­ein­bart werden.

Lie­be Schü­le­rin­nen und Schü­ler, wir freu­en uns auf Euch!

Die Schul­ge­mein­schaft des BG/BRG Bad Ischl