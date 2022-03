Altmünsterin Valentina Thoms steht in dritter Finalshow des ORF Format Starmania 22

Lang­sam steigt die Span­nung bei dem ORF For­mat Star­ma­nia 22. Die 15-jäh­ri­ge Kan­di­da­tin Valen­ti­na Thoms aus Alt­müns­ter am Traun­see sang sich in der zwei­ten Final­show mit dem Song von Juli­an le Play „Hand in Hand“ in die Top 10. Daher geht es für sie mor­gen am Frei­tag den 01.04. um 20:15 auf ORF1 in der Live-Über­tra­gung weiter.

In der nächs­ten Sen­dung wird pro Juror und Juro­rin wie­der je ein „Star-Ticket“ ver­ge­ben. Auch die Zuschau­er kön­nen wei­ter­hin im Anschluss für ihre Favo­ri­ten anru­fen und durch das Tele­vo­ting die Kan­di­da­ten und Kan­di­da­tin­nen mit den meis­ten Anru­fen in die nächs­te Run­de wäh­len. Mit wel­chem Song geht Valen­ti­na die­ses Mal an den Start? Las­sen Sie sich über­ra­schen, schal­ten Sie ein und voten Sie mit. Jede Stim­me zählt! So viel kön­nen wir aber jetzt schon ver­ra­ten. Valen­ti­na wird auf Eng­lish sin­gen, sie wür­de sich über vie­le Voting-Stim­men aus Salz­kam­mer­gut freu­en und es bleibt auch wei­ter­hin spannend.…