Impfungen: Neue Zeiten und neuer Standort in VARENA

Ab dem 4. April bie­tet das Land OÖ in Koope­ra­ti­on mit dem Roten Kreuz künf­tig aus­schließ­lich frei­tags Imp­fun­gen gegen CoVid-19 in der VARE­NA Vöck­la­bruck an. Ter­mi­ne unter www.ooe-impft.at buchbar.

Um allen Bürger:innen nach wie vor die Mög­lich­keit zu bie­ten, sich recht­zei­tig und best­mög­lich gegen CoVid-19 zu schüt­zen, erhält das Land OÖ in Koope­ra­ti­on mit dem Roten Kreuz wei­ter­hin die Mög­lich­keit, sich kos­ten­frei imp­fen zu las­sen. Ab Mon­tag, 04. April, kann man sich jeden Frei­tag von 09:00 Uhr – 13:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der VARE­NA Vöck­la­bruck imp­fen las­sen. Die Impf­ter­mi­ne ste­hen auch Kin­dern offen.

Ach­tung: Der Stand­ort ist neu jetzt im Frei­raum auf der Park­deck Ebe­ne ‑2, bei den E‑Tankstellen. Der Weg ist aus­rei­chend beschildert.

Ter­mi­ne Imp­fun­gen gegen CoVid-19 VARE­NA Vöcklabruck:

Frei­tags, 09:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr

Stand­ort: Frei­raum, Park­deck Ebe­ne ‑2 bei den E‑Tankstellen

Ter­mi­ne sind buch­bar unter: www.ooe-impft.at