Klimaschutz im Radio-Freies Radio Salzkammergut für Nachhaltigkeitspreis nominiert

Mit der Sen­de­rei­he „Klima*Kaleidoskop“ wur­de das Freie Radio Salz­kam­mer­gut (FRS) als eine von zehn Medi­en­pro­duk­tio­nen für den „Aus­tri­an SDG-Award“ nominiert.

Die­ser Award zeich­net Pro­jek­te, Betrie­be und Initia­ti­ven aus, die beson­ders wirk­sam für die Umset­zung der Nach­hal­tig­keits­zie­le (SDG, Sus­tainab­le Deve­lo­p­ment Goals) arbei­ten. Die Nomi­nie­rung stellt eine erfreu­li­che Aner­ken­nung für die Arbeit des FRS dar.

Nach­hal­tig­keit vorantreiben

In Koope­ra­ti­on mit dem Kli­ma­bünd­nis Ober­ös­ter­reich hat das FRS das 20-tei­li­ge „Klima*Kaleidoskop“ gestal­tet, in dem vie­le Nach­hal­tig­keits­zie­le zur Spra­che kom­men. Expert:innen kom­men zu ver­schie­de­nen The­men in Zusam­men­hang mit dem Kli­ma­wan­del zu Wort.Sowohl die pro­ble­ma­ti­sche Boden­ver­sie­ge­lung, die gera­de in Öster­reich dra­ma­tisch vor­an­schrei­tet, wird the­ma­ti­siert, als auch die The­men Ernäh­rungs­si­cher­heit, Abfall­ver­mei­dung und Luft- und Was­ser­qua­li­tät. Den Aus­gangs­punkt für die Idee zu die­ser Sen­de­rei­he bil­de­te der Dach­stein­glet­scher, des­sen schwin­den­de Eis­flä­chen gra­vie­ren­de Fol­gen für die Regi­on Salz­kam­mer­gut haben wer­den. Das „Klima*Kaleidoskop“ nimmt aber kei­ne beleh­ren­de oder gar aus­sichts­lo­se Hal­tung ein, son­dern macht auch Mut, selbst in Sachen Kli­ma­schutz aktiv zu werden.

Anläss­lich der Nomi­nie­rung zum „SDG-Award“ wird das FRS ab Mon­tag, 4. April 2022 alle 20 Epi­so­den der Sen­de­rei­he wie­der­ho­len, von Mon­tag bis Frei­tag jeweils um 16 Uhr (WH: tags dar­auf um 08:05 Uhr). Mehr Infor­ma­tio­nen über das FRS und die Sen­de­rei­he auf freiesradio.at