Nordischer Kombinierer Nikolaus Mair bei European Youth Olympic Festival auf Top-Ten-Platz

Coro­na nimmt es und Coro­na gibt es. Die­se Erfah­rung mach­te Niko­laus Mair in den letz­ten Wochen. Zunächst war der Ath­let des ASVÖ Nor­dic Team Salz­kam­mer­gut für die Junio­ren-Welt­meis­ter­schaft und für die euro­päi­schen olym­pi­schen Spie­le bereits qua­li­fi­ziert. Dann fiel er auf­grund sei­ner Erkran­kung an Covid 19 kurz vor Abga­be der Nen­nun­gen aus dem Team. Die Ent­täu­schung war natür­lich groß, doch dann erkrank­te 2 Tage vor Beginn der Spie­le in Finn­land sein Ersatz­mann eben­falls an Covid 19 und da Niko­laus zu die­sem Zeit­punkt bereits wie­der fit war, wur­de er doch wie­der in das öster­rei­chi­sche Auf­ge­bot aufgenommen.

Ein wei­te­rer NTS- Mann durf­te die Rei­se nach Finn­land antre­ten. Trai­ner Dani­el Keil wur­de vom ÖOC als Betreu­er entsandt.Die Nor­di­schen Kom­bi­nie­rer hiel­ten ihre Bewer­be in Lah­ti ab. Bei früh­lings­haf­ten Bedin­gun­gen gab es ein euro­päi­sches Kräf­te­mes­sen auf höchs­tem Niveau. Nach dem Sprin­gen, bei dem Niko­laus Platz 10 beleg­te, durf­te sich der Bad Isch­ler noch Hoff­nun­gen auf einen Top-Ten- Platz machen, doch im 10km-Lang­lauf­ren­nen mach­te sich die durch­ge­stan­de­ne Erkran­kung doch noch bemerk­bar, sodass Niko­laus sei­nen ers­ten olym­pi­schen Wett­kampf als Fünf­zehn­ter been­de­te. Im Lang­lauf waren die Nor­we­ger eine Klas­se für sich, aber wie dicht das Spit­zen­feld ist, zeigt der gerin­ge Zeit­ab­stand vom Sie­ger zum Fünf­zehn­ten von nur 1 Minute.