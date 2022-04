11-Jähriger stirbt bei tragischem Mopedunfall

Ein 11-Jäh­ri­ger ist Diens­tag­nach­mit­tag bei einem tra­gi­schen Unfall in Ober­ho­fen am Irr­see ums Leben gekom­men. Der Bub soll vor den Augen sei­ner Mut­ter auf einem Moped mit einem Trak­tor zusam­men gesto­ßen sein.

Laut Medi­en­be­rich­ten woll­te der Bub sein Moped im Bei­sein sei­ner Mut­ter pro­bie­ren, die direkt dahin­ter mit dem Auto fuhr. Der 11-Jäh­ri­ge fuhr gegen 16:30 Uhr im Orts­ge­biet von Ober­ho­fen am Irr­see auf einem Güter­weg in Rich­tung Raben­schwand. Zum sel­ben Zeit­punkt kam ihm ein 69-jäh­ri­ger Land­wirts­ei­nen mit einem Trak­tor ent­ge­gen. Der ein­spu­ri­ge Güter­weg führt in die­sem Bereich durch einen nicht beleuch­te­ten Tun­nel. Es han­delt sich dabei um die Unter­füh­rung der Westbahnstrecke.

Zusam­men­stoß in Unterführung

Als der 11-Jäh­ri­ge in den Tun­nel hin­ein­fuhr, dürf­te er den Trak­tor ver­mut­lich zu spät gese­hen haben. Sowohl der Trak­tor­fah­rer als auch der Moped­len­ker dürf­ten gebremst haben. Dabei geriet der 11-Jäh­ri­ge ins Schleu­dern und prall­te fron­tal gegen den Traktor.

Moped ging in Flam­men auf

Das Zwei­rad ging bei Auf­prall in Flam­men auf. Die Mut­ter soll das Kind noch vom bren­nen­den Moped gezo­gen haben, Not­arzt und Ret­tung konn­ten ihn jedoch nicht mehr wie­der­be­le­ben. Der Bub erlag noch an der Unfall­stel­le sei­nen Verletzungen.

Die Feu­er­wehr Ober­ho­fen war mit 20 Ein­satz­kräf­ten vor Ort und lösch­te den Brand. Drei Strei­fen der Poli­zei Mond­see, meh­re­re Ret­tungs­kräf­te und das Kri­sen­in­ter­ven­ti­ons­team waren an dem Ein­satz betei­ligt. Der Not­arzt­hub­schrau­ber C6 brach­te die Mut­ter des Ver­un­glück­ten in ein Kran­ken­haus nach Salzburg.

Auch bei den zu Hil­fe geru­fe­nen Kame­ra­den der Feu­er­wehr herrscht tie­fe Trau­er. Der Vater der jun­gen Unfall­op­fers soll selbst lang­jäh­ri­ges Mit­glied bei der ört­li­chen Feu­er­wehr sein.

Quel­le: LPD OÖ / div. Medien