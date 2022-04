129. Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Lauffen

Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Lauf­fen ver­sam­mel­te sich am Frei­tag, 08. April 2022 zur 129. Jah­res­haupt­ver­samm­lung im 131. Grün­dungs­jahr. Coro­nabe­dingt konn­te die letz­ten zwei Jah­re kei­ne Voll­ver­samm­lung abge­hal­ten werden.

Neben 23 Kame­ra­den folg­ten auch die Ehren­gäs­te ABI Jochen Eisl, Bür­ger­meis­te­rin Ines Schil­ler, Vizebgm. und Feu­er­wehr­re­fe­rent Franz Hoch­da­nin­ger, sowie Pfar­rer Mag. Richard Czu­ry­lo der Einladung.Nach der Begrü­ßung durch Kom­man­dant HBI Flo­ri­an Lai­mer und einer Schwei­ge­mi­nu­te für die ver­stor­be­nen Kame­ra­den ging es zu den ein­zel­nen Berich­ten der Funktionäre.

Tätig­keits­be­richt ver­an­schau­licht Schwer­punk­te im Jahr 2021



Der stell­ver­tre­ten­de Kom­man­dant OBI Alex­an­der Pilz berich­te­te aus dem detail­lier­ten Tätig­keits­be­richt, dass in allen Berei­chen trotz Beschrän­kun­gen und Hür­den dar­an gear­bei­tet wur­de um die Ein­satz­be­reit­schaft auf­recht zu erhal­ten. Ein Schwer­punkt war u.a. die Ein­füh­rung des digi­ta­len Funks.Pflege der Gerät­schaf­ten, Admi­nis­tra­ti­on, Übun­gen sowie die Arbeit mit dem Nach­wuchs wur­den unter Ein­hal­tung der vor­ge­schrie­be­nen Maß­nah­men so gut es ging durchgeführt.Die Ein­satz­sta­tis­tik 2021 lis­tet 20 Ein­sät­ze auf. Bei allen Arbei­ten und Ein­sät­zen leis­te­ten ins­ge­samt 481 Mann 1.193 Stunden.

Jugend­ar­beit trägt Früch­te – drei Über­trit­te in Aktivmannschaft

Erfreu­lich zeig­te sich Jun­gend­be­treu­er Simon Geb­hartl der im ver­gan­ge­nen Jahr 3 Mit­glie­der in den Aktiv­stand stel­len konnte.Neben Übun­gen waren die jun­gen Feu­er­wehr­män­ner auch damit beschäf­tigt ihr erlern­tes Wis­sen bei den Wis­sens­test unter Beweis zu stellen.

Posi­ti­ve Kas­sa­bi­lanz trotz gerin­ger Einnahmen

Kas­sier AW Chris­ti­an Pilz konn­te trotz gerin­ger Ein­nah­men durch das Ver­an­stal­tungs­ver­bot einen posi­ti­ven Bericht vor­le­gen und wur­de ein­stim­mig entlastet.

Kom­man­dant dankt allen Unterstützern

Kom­man­dant HBI Flo­ri­an Lai­mer knüpf­te an das The­ma an und beton­te den tie­fen Ein­schnitt für das Feu­er­wehr­we­sen durch das Ver­an­stal­tungs­ver­bot. Die für Feu­er­weh­ren so wich­ti­gen Ein­nah­me­quel­len aber auch das gesell­schaft­li­che Bei­sam­men­sein hat sehr gelit­ten. Nur durch die lobens­wer­te Unter­stüt­zung des Bun­des, der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl aber auch der groß­zü­gi­gen Spen­der der Haus­samm­lung war es zu ver­dan­ken, dass die finan­zi­el­len Ein­bu­ßen abge­dämpft wer­den konnten.

FF Lauf­fen für zukünf­ti­ge Her­aus­for­de­run­gen gerüstet

In sei­ner Rede mach­te Lai­mer auf die zukünf­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen auf­merk­sam. Nicht nur der dicht­ver­bau­te Orts­kern son­dern auch die bevor­ste­hen­de Teil­nah­me an der Kul­tur­haupt­stadt macht Lauf­fen zu einem beson­de­ren Ein­satz­ge­biet. Dass die Lauffner Feu­er­wehr für die­se Auf­ga­ben gut gerüs­tet ist zeigt nicht nur der Über­gang der drei Jugend­feu­er­wehr­män­ner in den Aktiv­stand son­dern auch der Ein­tritt zwei­er Lauffner in den Feu­er­wehr­dienst. ABI Jochen Eisl durf­te Josef Zier­ler und Flo­ri­an Wal­lerstor­fer ange­lo­ben und so offi­zi­ell in den Dienst stellen.Das Feu­er­wehr­de­pot „Black­out“ sicher zu machen oder der Ankauf einer neu­en Ein­satz­be­klei­dung sind wei­te­re Pro­jek­te um am Ball der Zeit zu blei­ben. In den Abschluss­wor­ten Dank­te Kom­man­dant Lai­mer allen Kame­ra­den für den uner­müd­li­chen Ein­satz für die Bevöl­ke­rung aber auch der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl und den Ver­tre­tern der Gemein­de für Ihre Unterstützung.

Anspra­chen der Ehrengäste

Im Anschluss fan­den die Anspra­chen der Ehren­gäs­te statt wobei noch­mals auf die schwe­re Zeit der ver­gan­ge­nen Jah­re ein­ge­gan­gen wur­de. Dabei wur­de ein gro­ßer Dank aus­ge­spro­chen da die Feu­er­wehr mit Tätig­kei­ten kon­fron­tiert war, die nor­mal­wei­se nicht zu deren Auf­ga­ben­ge­biet zählt und den­noch zur Stel­le waren.Thema war auch wie­der die Wich­tig­keit der klei­nen Feu­er­weh­ren im Pflicht­be­reich. Kri­ti­sche Ein­sät­ze in der Peri­phe­rie bele­gen dies. Aber auch die nöti­ge Mann­stär­ke bei grö­ße­ren Ein­sät­zen, vor allem unter der Woche, kön­nen mit dem jet­zi­gen Feu­er­wehr­sys­tem bewäl­tigt werden.Nach den abschlie­ßen­den Dank­sa­gun­gen been­de­te HBI Flo­ri­an Lai­mer die Jah­res­voll­ver­samm­lung im Gast­haus Wes´n mit einem „Gut Wehr“.