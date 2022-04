61.Jahreshauptversammlung des SC Dachstein-Oberbank am Krippenstein

Gegen Ende der Ski­sai­son stand wie­der die Jah­res­haupt­ver­samm­lung des SC Dach­stein-Ober­bank am Kalender.

Obmann Rudi Stri­cker konn­te dazu in der „Lodge am Krip­pen­stein“ neben zahl­rei­chen Mit­glie­dern auch SC-Prä­si­dent Man­fred Weiss­mann und Ober­trauns Bür­ger­meis­ter Egon Höll begrü­ßen. In sei­nem Rück­blick konn­te Obmann Stri­cker auf eine Rei­he von sport­li­chen Erfol­gen im letz­ten Jahr zurück­schau­en. Der SC Dach­stein kann dabei auf eine unheim­li­che Dich­te in allen Alters­klas­sen bau­en, wobei der Focus immer auf die Arbeit in den Kin­der- und Schü­ler­klas­sen gerich­tet wird.

Nach­wuchs­ar­beit hat obers­te Priorität!

Beson­ders erfreu­lich war in der abge­lau­fe­nen Renn­sai­son, dass die jüngs­ten Renn­läu­fer im Ver­ein beim „Ober­ös­ter­rei­chi­schen Kids­cup“ – zwar mit rela­tiv weni­gen Teil­neh­mern – den her­vor­ra­gen­den 2. Gesamt­rang errei­chen konnten.Die Finan­zen und der damit ver­bun­de­ne Kas­sa­be­richt von Rai­ner Sei­rin­ger ver­lie­fen im ver­gan­ge­nen Jahr wie­der sehr posi­tiv. Dank der Unter­stüt­zung durch die Haupt­spon­so­ren „Ober­bank“ und der „Dach­stein Tou­ris­mus AG“, aber auch durch Eigen­in­itia­ti­ven des Ver­eins wie zB. dem „Ober­trau­ner Strand­fest“, kann die Nach­wuchs­ar­beit auch wei­ter­hin finan­zi­ell maß­geb­lich unter­stützt werden.„In den ein­zel­nen Berich­ten der Funk­tio­nä­re spie­gelt sich die jah­re­lan­ge soli­de und erfolg­rei­che Ver­eins­ar­beit wie­der!“ bedankt sich Ober­trauns Bür­ger­meis­ter Egon Höll bei allen Funk­tio­nä­ren und Mit­glie­der des Ski­ver­ei­nes für ihre gemein­nüt­zi­ge und wert­vol­le Arbeit.

Die im Vor­feld der Jah­res­haupt­ver­samm­lung ange­setz­te Ver­eins­meis­ter­schaft fiel in die­sem Jahr lei­der der Wit­te­rung zum Opfer!