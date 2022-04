Arbeitsmarkt im Bezirk Gmunden entwickelt sich weiterhin äußerst positiv

Wie das AMS Gmun­den berich­tet ent­wi­ckelt sich der Arbeits­markt im Bezirk Gmun­den wei­ter­hin äußerst posi­tiv, die Beschäf­ti­gung ist nach wie vor auf sehr hohem Niveau mit einem Tief­stand an gemel­de­ten arbeits­su­chen­den Personen.

“Wir haben Ende März 2022 eine sehr nied­ri­ge Arbeits­lo­sen­quo­te von 3,1 % — im Ver­gleich dazu: im Vor­jahr hat­ten wir per 31.3.2021 5,2 %. Im März 2020, zu Beginn der Coro­na­pan­de­mie waren es 8,6 % und im Jahr davor im März 2019 4,3 %. Wir haben der­zeit eine Arbeits­lo­sen­quo­te, die wir sonst nur in den Mona­ten mit der übli­cher­wei­se nied­rigs­ten Arbeits­lo­sen­quo­te, das ist bei uns im Som­mer, ver­zeich­nen”, berich­tet Leo­pold Trem­mel, Geschäfts­stel­len­lei­ter des AMS Gmunden.

Der Rück­gang der Arbeits­lo­sig­keit in den letz­ten 12 Mona­ten betrug 39 % und in abso­lu­ten Zah­len von 2.345 auf 1.426, ein Minus von 919 arbeits­su­chen­den Per­so­nen. Ekla­tant auch der Zuwachs an offe­nen Stel­len, hier gibt es gegen­über dem glei­chen Zeit­punkt des Vor­jah­res ein Plus von 57,3 %, somit haben die Betrie­be des Bezir­kes Gmun­den das AMS mit der Beset­zung von 2.182 Stel­len beauf­tragt. Damit über­stei­ge die Zahl der offe­nen Stel­len die Zahl der arbeits­su­chen­den Per­so­nen um 756. Ganz erfreu­lich sei auch die Ent­wick­lung der Lang­zeit­be­schäf­ti­gungs­lo­sig­keit, hier gab es ein Minus von 53,3 %, das ent­spricht 155 Per­so­nen weniger.

Hier die Ent­wick­lung der Arbeits­lo­sen­quo­te im Bezirk Gmun­den der letz­ten 12 Monate:

- per 31.03.2021 bei 5,2 %

— per 30.04.2021 bei 4,7 %

— per 31.05.2021 bei 3,7 %,

— per 30.06.2021 bei 3,2 %

— per 31.07.2021 bei 3,4 %,

— per 31.08.2021 bei 3,6 %,

— per 30.09.2021 bei 3,1 %,

— per 31.10.2021 bei 3,0 %,

— per 30.11.2021 bei 3,7 %,

— per 31.12.2021 bei 4,5 %,

— per 31.01.2022 bei 4,3 %,

— per 28.02.2022 bei 3,8 % so ist sie jetzt

— per 31.03.2022 bei 3,1 %

Ende März 2022 waren 1.426 Per­so­nen (597 Frau­en und 829 Män­ner) im Bezirk Gmun­den arbeits­los gemel­det. 560 Per­so­nen absol­vie­ren der­zeit eine arbeits­markt­po­li­tisch sinn­vol­le Qua­li­fi­zie­rung. Unver­än­dert hoch auch die sehr gro­ße Dyna­mik am hei­mi­schen Arbeits­markt, so haben im gesam­ten März 894 Per­so­nen die Arbeits­lo­sig­keit been­det und 580 Per­so­nen wur­den arbeitslos.

Quel­le: AMS Gmunden