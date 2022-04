Charity Flohmarkt zu Gunsten des Lions Clubs

„Wir möch­ten uns für die­se tol­le Initia­ti­ve ganz herz­lich bedan­ken“ erklär­te Lions Prä­si­dent Dr. Mar­tin Witek in Rich­tung des „19er Wirts“ bei der Über­ga­be des Spen­den­schecks. Andi Stad­lin­ger, Betrei­ber des Gas­tro­no­mie­be­trie­bes am Golf Club Salz­kam­mer­gut, hat­te die Idee, einen Floh­markt abzu­hal­ten und den Erlös einem kari­ta­ti­ven Zweck zu spen­den. Meh­re­re Lions Mit­glie­der haben tat­kräf­tig mit­ge­hol­fen, als am 26. März ein gro­ßes Ange­bot an Spiel­sa­chen, Elek­tro­ge­rä­ten und gas­tro­no­mi­scher Acces­soires einen neu­en Besit­zer gefun­den hat.

Der 19er Wirt ist kei­nes­wegs nur Mit­glie­dern des Golf­clubs vor­be­hal­ten, das öffent­lich zugäng­li­che Restau­rant am Golf­club im Orts­teil Aschau freut sich, alle Gäs­te mit regio­na­ler Haus­manns­kost, Jau­sen Schman­kerl und öster­rei­chi­schen Mehl­spei­sen, eben­so aber mit asia­ti­schen Spe­zia­li­tä­ten begeis­tern zu kön­nen, stammt doch die Gat­tin des Wirts von den Philippinen.

Der Lions Club bedankt sich sehr herz­lich und wird den Bene­fiz­er­lös für die nächs­ten sozia­len Hilfs­ak­tio­nen in der Regi­on verwenden.