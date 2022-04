Ein weiterer großer Tag für die Feuerwehr Gschwandt

Am gest­ri­gen Sonn­tag 24.4.2022 fand in der Gemein­de Gschwandt ein wei­te­rer Jubel­tag für die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Gschwandt statt. Um 10:00 Uhr ver­sam­mel­ten sich über 60 Feu­er­wehr­ka­me­ra­den vor dem neu­en Zeug­haus, um anschlie­ßend zur Pfarr­kir­che Gschwandt zu mar­schie­ren und dort eine Flo­ri­ani­mes­se mit anschlie­ßen­der Kranz­nie­der­le­gung für ver­stor­be­ne Kame­ra­den bei­zu­woh­nen. Gegen­über der Kir­che stan­den vor der Volks­schu­le Gschwandt zwei neue Fer­wehr­au­tos, die auf die Fahr­zeug­wei­he warteten.

Kom­man­dant Jür­gen WEISS­MANN konn­te vie­le Ehren­gäs­te will­kom­men hei­ßen. Aus Linz ange­reist war Lan­des­rä­tin Michae­la LAN­GER-WENIN­GER, auch zustän­dig für das Feu­er­wehr­we­sen, iV des Lan­des­feu­er­wehr­kom­man­do OAW Tho­mas DREIBEL­MEI­ER, Ehren­be­zirks­kom­man­dant Robert BEN­DA, Ehren­ab­schnitts­kom­man­dant Chris­ti­an HUE­MER, Bür­ger­meis­ter Fritz STEINDL auch in Funk­ti­on als akti­ver Feu­er­wehr­mann, eben­so Alt­bür­ger­meis­ter Franz WAMPL und vie­le Ver­tre­ter der Gemein­de Gschwandt.

Natür­lich galt auch der Gruß an die gro­ße Anzahl der Feu­er­wehr­kam­mer­aden und der Musik­ka­pel­le Gschwandt unter Lei­tung von Lukas LAHN­IN­GER, die die Fest­ver­an­stal­tung samt hei­li­ger Mes­se musi­ka­lisch begleitete.

Der Fest­zug beweg­te sich dann vom Feu­er­wehr­de­pot in Rich­tung Pfarr­kir­che, wo Pfar­rer Alo­is KAIN­BER­GER die Flo­ri­ani­mes­se abhielt. Im Anschluss wur­de vor dem Krie­ger­denk­mal ein Kranz zur Erin­ne­rung an alle ver­stor­be­nen Feu­er­wehr­kam­mer­aden und Gefal­le­nen abge­legt. Dann wech­sel­te die Fei­er­ge­mein­de die Stra­ßen­sei­te zum Vor­platz der Volks­schu­le, wo der Fest­akt mit der Fahr­zeug­seg­nung durch Pfar­rer Alo­is KAIN­BER­GER statt­fand. Das neue Kom­man­do­fahr­zeug KDO­FA und das neue Lösch­fahr­zeug LFA‑B wur­de somit offi­zi­ell und geseg­net in den Dienst gestellt.

“Die­se zwei moderns­ten Feu­er­wehr­fahr­zeu­ge kom­plet­tie­ren den Fuhr­park der Feu­er­wehr Gschwandt und ermög­li­chen so den opti­ma­len Ein­satz bei ver­schie­dens­ten Aus­rü­ckun­gen. Der Wert die­ser Ein­satz­fahr­zeu­ge beträgt über 500.000,-€ von denen wir als Feu­er­wehr ca 30% der Kos­ten auf­brin­gen muss­ten. Wenn man bedenkt, dass die­se Fahr­zeu­ge zum Woh­le und zur Hil­fe aller Men­schen ein­ge­setzt wer­den und wir 7 Tage in der Woche Tag und Nacht frei­wil­lig bereit für den Ein­satz sind, muss sich die­ser Kos­ten­schlüs­sel sei­tens der Poli­tik Land und Gemein­de unbe­dingt ändern!, so Jür­gen WEISS­MANN in sei­nen Aus­füh­run­gen mit einem „Sei­ten­hieb“ in Rich­tung Ehrengäste.

Nach den Anspra­chen von LA Michae­la LAN­GER-WENIN­GER, Tho­mas DREIBEL­MEI­ER und BGM Fritz STEINDL wur­de der Fest­akt mit der OÖ Lan­des­hym­ne „HOA­M­AT­LAND“ been­det und in den gemüt­li­chen Teil im Mehr­zweck­saal der Volks­schu­le, wo „Fest­wirt“ Rein­hard AIGNER mit sei­ner Mann­schaft bereits für kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten gesorgt hat­te, über­ge­gan­gen. Wie lan­ge die­ser „Ein­satz“ incl. Nach­be­spre­chung gedau­ert hat, ent­zieht sich der Kennt­nis der Berichterstattung.