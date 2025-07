Sport­lich und musi­ka­lisch neig­te sich das Schul­jahr in der Musik­volks­schu­le Gschwandt dem Ende, also den Feri­en, zu. Sowohl beim Schul­schluss­kon­zert, das auf­grund der enor­men Nach­fra­ge mitt­ler­wei­le zwei­mal zum Bes­ten gege­ben wird, als auch beim Sport­fest wur­den Höchst­leis­tun­gen geboten.

Beim all­jähr­li­chen Schul­sport­fest mes­sen sich die Kin­der in ver­schie­de­nen Dis­zi­pli­nen — aber auch abseits sport­li­cher Leis­tun­gen wird Gemein­schaft und Freu­de spür­bar. Dank der per­fek­ten Orga­ni­sa­ti­on rund um Mar­kus BRYCH­TA und dem gesam­ten Eltern­ver­ein ging ein tol­ler Vor­mit­tag am Sport­platz Gschwandt mit lau­ter fröh­li­chen Gesich­tern über die Büh­ne. Auch beim Cha­ri­ty­lauf, wo Run­den um den Fuß­ball­platz gelau­fen, gezählt und jede Run­de in Spen­de­n­eu­ros umge­wan­delt wer­den, haben die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ihr Bes­tes gege­ben. Die Kin­der lie­fen hier­bei fast uner­müd­lich für Paul, dem dies lei­der sel­ber nicht mög­lich ist und um ihm und sei­ner Fami­lie etwas “Bewe­gungs­frei­heit” mit einem neu­en Rad­an­hän­ger zu finanzieren.

Nach der abschlie­ßen­den Sie­ger­eh­rung mit Bür­ger­meis­ter Fritz STEINDL und Direk­to­rin Anne­ma­rie HAU­ER wur­den alle Kin­der mit einem wohl­ver­dien­ten Eis belohnt.