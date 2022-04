Es gibt keine Hürden im Leben außer einer Gehsteigkante!“

Andrea Kohn­hau­ser, Leh­re­rin an der HTB­LA Hall­statt, lud sich einen beson­de­ren Gast in ihren Unter­richt ein. Der Goi­se­rer Alex­an­der Glatz besuch­te eine 2. HTL-Klas­se anläss­lich des The­mas „Diver­si­tät – All­tag mit Behinderung“.

Mit einer klei­nen Prä­sen­ta­ti­on erleich­ter­te er den Schüler*innen den Ein­stieg in die­ses für sie so fremd­ar­ti­ge Gebiet. Dabei bemerk­te man, dass eigent­lich die Umwelt oft die Behin­de­rung dar­stellt, sei es in Form von Gebäu­den, Vor­schrif­ten oder Mit­men­schen, die Bar­rie­ren errich­ten. Den sehr direk­ten, scho­nungs­lo­sen Fra­gen der Jugend­li­chen begeg­ne­te Alex mit einer gro­ßen Por­ti­on Humor und er beton­te, dass es im Leben kei­ne Hür­den gibt außer einer Geh­steig­kan­te. „Von sei­ner offe­nen und ehr­li­chen Kom­mu­ni­ka­ti­on und sei­ner posi­ti­ven Ein­stel­lung zum Leben kön­nen wir alle etwas ler­nen“, bedankt sich die das Pro­jekt betreu­en­de Leh­re­rin Kohn­hau­ser bei ihrem Vor­tra­gen­den für den infor­ma­ti­ven, aber auch lus­ti­gen Austausch.