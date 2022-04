Gasflasche bei Werkstättenbrand explodiert

In Voll­brand stand eine Werk­stät­te in den Nach­mit­tags­stun­den des 2. April 2022 in Bad Goi­sern, meh­re­re Gas­fla­schen waren dem Feu­er aus­ge­setzt gewesen.

Der Besit­zer selbst bemerk­te den Brand in sei­ner pri­va­ten Werk­stät­te in der Ort­schaft Riedln, hoch über dem Goi­ser­er­tal. Er alar­mier­te die Ein­satz­kräf­te und konn­te noch einen PKW aus der dane­ben befind­li­chen Gara­ge fah­ren. Mit ers­ten Lösch­maß­nah­men ver­such­te er auch noch eine Brand­aus­brei­tung zu verhindern.

Gebäu­de bei Explo­si­on schwer beschädigt

Gleich mit meh­re­ren Löschlei­tun­gen gin­gen dann die wenig spä­ter ein­tref­fen­den Feu­er­wehr­kräf­te gegen die Flam­men vor. Zudem muss­ten von den Atem­schutz­trupps ins­ge­samt vier Gas­fla­schen aus dem Brand­be­reich gebor­gen und in der Fol­ge gekühlt wer­den. Eine Gas­fla­sche war noch vor Ein­tref­fen der Feu­er­wehr durch die Hit­ze­ein­wir­kung explo­diert und hat­te das Gebäu­de schwer beschä­digt. „Wie in einer Werk­stät­te üblich, lager­ten auch noch etli­che Spray­do­sen im Brand­be­reich“, schil­dert ein Feu­er­wehr­mann den alles ande­re als unge­fähr­li­chen Löscheinsatz.

Den Feu­er­weh­ren Lasern, St. Aga­tha und Bad Goi­sern gelang es dann rasch, den Brand unter Kon­trol­le zu brin­gen. Auf­grund der Brand­aus­brei­tung war es auch nötig, Tei­le der Holz­ver­scha­lung und der Dach­ein­de­ckung zu öff­nen, um Glut­nes­ter ablö­schen zu kön­nen. Das Lösch­was­ser stamm­te aus meh­re­ren (Groß)tanklöschfahrzeugen, auch mit dem Auf­bau einer Ver­sor­gungs­lei­tung vom 800 Meter ent­fern­ten Stam­bach, war bereits begon­nen wor­den. Mit­tels Atem­schutz­fahr­zeug konn­ten noch vor Ort die ver­brauch­ten Atem­luft­fla­schen wie­der befüllt werden.

Das gesam­te Inven­tar der Werk­stät­te wur­de durch den Brand völ­lig zer­stört, der Gesamt­scha­den am Gebäu­de wird als beträcht­lich geschätzt.

Quel­le: FF Bad Goisern