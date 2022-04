Graz war echt cool“-Die 3 FS a Klasse der Tourismusschulen Bad Ischl besuchte vor den Osterferien die steirische Landeshauptstadt und war begeistert

Für die 3 FS a Klas­se waren die drei Jah­re an den Tou­ris­mus­schu­len lei­der per­ma­nent von Coro­na-Ein­schrän­kun­gen über­schat­tet. Die­ser Jahr­gang muss­te auf fast alles ver­zich­ten, was den schu­li­schen All­tag in der Klas­se ergänzt, auf­peppt und berei­chert. Umso grö­ßer war die Freu­de, als man end­lich in den Zug nach Graz ein­stei­gen konn­te und wenigs­tens für 2 Tage „auf und davon war“.

Ein auf­rich­ti­ges Dan­ke­schön für die­se Rei­se gebührt Klas­sen­vor­stän­din FOL Con­ny Rot­hau­er, die abso­lut alles in Bewe­gung gesetzt hat­te, damit sich ihre Klas­se noch über ein gemein­sa­mes Erleb­nis zum Abschluss der Hotel­fach­schu­le freu­en konnte!

Bei herr­lich war­mer Früh­lings­son­ne ging es gleich mal rauf auf den Schloss­berg mit dem Uhr­turm, von wo eine coo­le Rut­sche in Sekun­den­schnel­le wie­der run­ter in die Alt­stadt führt. Die­se begeis­tert sowohl durch his­to­ri­sche Gebäu­de als auch durch vie­le gemüt­li­che Beisl und Lokale.

Tags dar­auf besuch­te man eine frü­he­re Absol­ven­tin der Schu­le, die heu­te mit „Mimi’s Graz“ ein klei­nes und fei­nes Tor­ten­stu­dio betreibt und mit ihren unge­wöhn­li­chen Hoch­zeits­tor­ten schon über die Stei­er­mark hin­aus bekannt ist. Mit sei­nen vie­len inter­ak­ti­ven Ange­bo­ten traf auch das CoSA (Cen­ter of Sci­ence Acti­vi­ties) ganz den Geschmack der jun­gen Isch­ler, die dort zahl­rei­che Aben­teu­er­sta­tio­nen in Aug­men­ted Rea­li­ty durch­spie­len konnten.

„Ich kom­me sicher wie­der hier her, wir haben noch lan­ge nicht alles von Graz gese­hen“ war der Tenor bei der Heim­rei­se und die Freu­de über die gemein­sa­me Abschluss­fahrt war groß. Den Mädels und Bur­schen der 3 FS a alles Gute bei den bevor­ste­hen­den Prüfungen!