Gschwandt für Menchen-Ein bewegender Nachmittag der Begegnung

Von 25 geflüch­te­ten Per­so­nen aus dem Kriegs­ge­biet in der Ukrai­ne, die in Laa­kir­chen noch auf ein Quar­tier war­te­ten, haben seit Frei­tag 15 Men­schen in Gschwandt eine Unter­kunft gefun­den. Eine Rei­he von Gschwandt­ne­rin­nen und Gschwandt­nern haben sich unmit­tel­bar gleich nach Kriegs­aus­bruch in der Ukrai­ne rasch und hilfs­be­reit zur Quar­tier­mög­lich­keit für Flüch­ten­de angeboten.

Gemein­de, Pfar­re sowie die Platt­form “Gschwandt für Men­schen” (besteht seit der Flücht­lings­kri­se 2015) koor­di­nie­ren in enger, gemein­sa­mer und bei­spiel­haf­ter Abspra­che und Gemein­sam­keit die Betreu­ung und Unter­stüt­zung für die Men­schen, die in der Gemein­de am Fuße des Flach­bergs Zuflucht suchen und finden.“Gschwandt für Menschen”-Initiator Klaus Leit­gab und sein Team luden Frei­tag­nach­mit­tag alle in Gschwandt leben­den ukrai­ni­schen Flücht­lin­ge zu Kaf­fee, Tee, Kuchen und Geträn­ken ins Uni­on­heim Gschwandt. Auch die Quar­tier­ge­ber folg­ten der Ein­la­dung zu die­sem sehr bewe­gen­den Nach­mit­tag der Begeg­nung. Unter den Gäs­ten befan­den sich auch Bür­ger­meis­ter Fritz Steindl und Pfarr­as­sis­ten­tin Anna-Maria Marsch­ner. Unter den Geflüch­te­ten ist auch der 75. jäh­ri­ge Boris, ein „See­bär“, der als Kapi­tän und Matro­se die gan­ze Welt ken­nen gelernt hat und sich spon­tan durch sei­ne Deutsch­kennt­nis­se als Dol­met­scher zur Ver­fü­gung stellte.

Vie­le bewe­gen­de Augen­bli­cke erga­ben sich in die­ser gemüt­li­chen Atmo­sphä­re des Ken­nen­ler­nens und der Herz­lich­keit. Die Men­schen aus der Ukrai­ne konn­ten auf einer Land­kar­te mit einer Steck­na­del zei­gen, von woher sie kom­men und wo sie all ihr Hab und Gut zuhau­se zurück­ge­las­sen haben. Der Zufall woll­te es an die­sem Nach­mit­tag so, dass ein Ukrai­ner sei­nen 41. Geburts­tag beging und Ladis­lav mit einer Tor­te, von sei­ner Quar­tier­ge­be­rin selbst geba­cken, über­rascht wur­de. Durch sei­ne Gehör­lo­sig­keit ist er vom Kriegs­dienst in der Hei­mat befreit und konn­te mit sei­ner Frau und Sohn den Kriegs­wir­ren entfliehen.

Das Zusam­men­sein in die­sen her­aus­for­dern­den Zei­ten tat allen Anwe­sen­den unglaub­lich gut und man­che Kon­tak­te mit­ein­an­der wur­den wei­ter ver­tieft und inten­si­viert. “Gschwandt für Men­schen” freut sich, nun auch eine relaunch­te Home­page zu prä­sen­tie­ren: https://www.gschwandt-fuer-menschen.at/

Die­se Info-Sei­te ist ab sofort auch in ukrai­ni­scher Spra­che abruf­bar und beinhal­tet alle essen­ti­el­len Infos. Wei­te­re Akti­vi­tä­ten der Platt­form sind bereits in Pla­nung und wer­den dem­nächst fol­gen. Die Gemein­de Gschwandt ist bekannt für Herz­lich­keit und Mensch­lich­keit und dies zeig­te sich hier wie­der ganz deut­lich in der Spon­ta­ni­tät der Quar­tier­be­reit­stel­lung und der Hilfs­be­reit­schaft vie­ler Gschwandt­ne­rin­nen und Gschwandtner.