Heimat- und Kulturverein Gschwandt – Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 

Am Oster­mon­tag 18. April 2022 lud der Hei­mat- und Kul­tur­ver­ein zur Jahreshauptversammlung.

Als Auf­takt wur­de die hei­li­ge Mes­se für ver­stor­be­ne Mit­glie­der durch Alo­is KAIN­BER­GER mit musi­ka­li­scher Umrah­mung durch die Sän­ger­run­de gestal­tet. Pfar­rer Kain­ber­ger gelang es einen Bogen von den Flur, – und Klein­denk­mä­lern in Gschwandt in die aktu­el­le Lage und Situa­ti­on zu span­nen. Abge­run­det wur­de die Mes­se durch Für­bit­ten, vor­ge­tra­gen von Ber­na­dett HUM­MER, die eben­falls die ver­gan­ge­nen schwie­ri­gen Jah­re mit der Bit­te um erfolg­rei­che Ver­eins­tä­tig­keit in Zukunft vereinten.

Anschlie­ßend wur­de die offi­zi­el­le Voll­ver­samm­lung in einer voll­be­setz­ten Gast­stu­be im Gast­haus Baum­gar­ten abge­hal­ten. Die Berich­te von Schrift­füh­rung und Kas­sier zeig­ten vor allem die ein­ge­schränk­ten Ver­an­stal­tun­gen der ver­gan­ge­nen Jah­re auf, die man durch­aus als sehr ruhig bezeich­nen kann. Zahl­rei­che Ehren­gäs­te konn­ten dann dem Bericht des schei­den­den Obman­nes lau­schen, der den­noch her­vor­hob, dass die Gemein­schaft wann immer es ging, gelebt wur­de. So wur­den in der ver­gan­ge­nen Gestal­tungs­pe­ri­ode wie­der Mar­terl restau­riert, Krip­perl besich­tigt und klei­ne­re Ver­an­stal­tun­gen durchgeführt.

Wohl­ver­dien­te Ehrun­gen wur­den durch Bür­ger­meis­ter Fritz STEINDL und Obmann Rupert HELM­BER­GER an Ste­fa­nie LEIT­IN­GER (Ehren­zei­chen in gold), Ingrid BURG­STAL­LER (Ehren­zei­chen in gold), Andrea KOF­LER (Ehren­mit­glied­schaft), Chris­ti­ne AUIN­GER (Ehren­mit­glied­schaft) erteilt. Sie alle zeich­nen sich durch ihre lang­jäh­ri­gen ver­dienst­vol­len Tätig­kei­ten aus.

Rupert Helm­ber­ger – ein Urge­stein des Gschwandt­ner Hei­mat- und Kul­tur­ver­eins hat nach 25 (!) Jah­ren als Obmann sei­nen Rück­tritt bekannt gege­ben. Sei­nem uner­müd­li­chem Ein­satz ist es zu ver­dan­ken, dass der Ver­ein auf einer soli­den finan­zi­el­len Basis mit beacht­li­chen Mit­glieds­zah­len steht und an den neu­en Vor­stand über­ge­ben wer­den konnte.

„Arbeit die Spaß macht, ist kei­ne Arbeit“ … in die­sem Sin­ne wur­de einstimmig

der neue Vor­stand gewählt:

Mat­thi­as BUCH­IN­GER jun. – Obmann

Ber­na­dett HUM­MER – Obmann Stv.

Andras GIL­LES­BER­GER — Obmann Stv.

Patri­cia Llahn­in­ger — Schriftführerin

Mag­da­le­na LAHN­IN­GER – Kassierin

Mit­glie­der des erwei­ter­ten Vor­stan­des sind:

Ingrid HUM­MER (Schrift­füh­rer Stv.), Johann SECK­LEH­NER (Kas­sier Stv.), Peter GIL­LES­BER­GER, Andre­as KRA­MES­BER­GER, Franz WOLFS­GRU­BER, Rupert HELM­BER­GER (Bei­rä­te)

Die Zusam­men­set­zung des neu­en Vor­stan­des zeigt ein bun­tes und viel­sei­ti­ges Team, dass sich in diver­sen Unter­grup­pen neu for­mie­ren wird und mit fri­schen Ideen ein tat­kräf­ti­ges Lebens­zei­chen set­zen will. Ganz nach Alt-Lan­des­haupt­mann Josef Püh­rin­ger „Kul­tur ist das, was von den Men­schen bleibt!“ sol­len auch in Gschwandt die The­men rund um Hei­mat- und Kul­tur wei­ter­hin einen beson­de­ren Stel­len­wert haben.

Bericht und Bil­der Mag­da­le­na LAHNINGER