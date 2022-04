Jahresrückblick 2021 des Bezirksfeuerwehrkommandos Vöcklabruck

2021 wur­den durch die Feu­er­weh­ren im Bezirk Vöck­la­bruck 3688 tech­ni­sche Hil­fe­leis­tun­gen und 1230 Brand­ein­sät­ze mit einem Zeit­auf­wand von rund 52.000 Ein­satz­stun­den abge­ar­bei­tet. Dabei konn­ten 8 Men­schen und 66 Tie­re aus Not­la­gen geret­tet und lei­der 4 Per­so­nen und 5 Tie­re nur noch Tod gebor­gen werden.

Das Jahr war unter ande­ren auch durch enor­me Unwet­ter­ein­sät­ze, wie die Hagel­un­wet­ter geprägt, wo auch Kata­stro­phen­schutz Züge zur Unter­stüt­zung in den Ein­satz gebracht wer­den muss­ten. Zusätz­lich, zu den Ein­sät­zen waren unse­re Feu­er­weh­ren tat­kräf­tig an der Test­stra­ße bei vie­len Logis­tik Ein­sät­zen oder bei der Kom­mis­sio­nie­rung der PCR Tests in Ver­bin­dung mit der Coro­na Pan­de­mie unter­stüt­zend zur Stel­le. Die Coro­na Pan­de­mie hat unse­re Gewohn­ten Abläu­fe im Feu­er­wehr­be­trieb ver­än­dert, fast alles muss­te der Situa­ti­on zum Teil mit gro­ßem Mehr­auf­wand ange­passt wer­den und stell­te uns vor beson­de­re Her­aus­for­de­run­gen. Trotz die­ser schwie­ri­gen Umstän­de war uns die Aus­bil­dung sehr wich­tig. 514 Kame­ra­den und Kame­ra­din­nen wur­den in den ver­schie­de­nen Lehr­gän­gen auf Bezirks­ebe­ne aus­ge­bil­det und haben die dazu­ge­hö­ri­gen Prü­fun­gen absolviert.

30 Grup­pen stell­ten sich einer Brand­dienst­leis­tungs­prü­fung und 7 Grup­pen einer Tech­ni­schen Hil­fe­leis­tung Prü­fung. 16 Kame­ra­den und 1 Kame­ra­din bestan­den die Prü­fung des Feu­er­wehr­leis­tungs­ab­zei­chens in Gold. Bei zwei Bewer­ben um das Feu­er­wehr­leis­tungs­ab­zei­chen in Bron­ze und Sil­ber wur­den ins­ge­samt 213 Leis­tungs­ab­zei­chen erreicht. 90 Kame­ra­den und Kame­ra­din­nen bestan­den die Prü­fung um ein Funk­leis­tungs­ab­zei­chen. 26 Atem­schutz Trupps stell­ten sich einer Atem­schutz­leis­tungs­prü­fung mit Erfolg. Unse­re Mit­ar­bei­ter im Bereich Atem­schutz konn­ten 386 Atem­schutz­ge­rä­te für unse­re Feu­er­weh­ren über­prü­fen. 16 Zil­len Besat­zun­gen konn­ten beim Was­ser­wehr-Lan­des­be­werb ein Leis­tungs­ab­zei­chen erreichen.

86 Jugend­feu­er­wehr­mit­glie­der haben die Prü­fung um das Feu­er­wehr­ju­gend­leis­tungs­ab­zei­chen in Gold bestan­den. Bei den Bewer­ben um das Feu­er­wehr­ju­gend­leis­tungs­ab­zei­chen in Bron­ze und Sil­ber, konn­ten im Vor­al­pen­sta­di­on Vöck­la­bruck 605 Leis­tungs­ab­zei­chen an die Feu­er­wehr­ju­gend über­reicht wer­den. 572 Jung­feu­er­wehr­mit­glie­der absol­vier­ten die theo­re­ti­sche Prü­fung des Wis­sens­tests mit­tels einer App. Abseits der Aus­bil­dung konn­te im Mai die Umstel­lung auf Digi­tal­funk im Bezirk abge­schlos­sen wer­den. Es wur­den über 1000 Hand­funk­ge­rä­te 287 Fahr­zeug­funk­ge­rä­te in Betrieb genom­men werden.

Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Wolf­gang Huf­nagl bedankt sich bei allen Feu­er­wehr­ka­me­ra­din­nen und Kame­ra­den für die groß­ar­ti­ge Arbeit, die geleis­tet wurde.